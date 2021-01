MotoGP, Ciabatti: “Marc Marquez fa la differenza nel team Honda”

Paolo Ciabatti loda Marc Marquez, capace di affermarsi campione MotoGP senza holeshot né spoiler. Ma senza di lui la Honda è spacciata...

Ducati ha schierato per la prima volta quattro MotoGP con specifiche ufficiali nel 2020, ma senza raccogliere grandi risultati. Due le vittorie in 14 GP, con l’emergenza Covid-19 che ha rallentato sensibilmente l’esecuzione dei test. Negli ultimi anni il team di Borgo Panigale ha fatto scuola con i suoi dispositivi innovativi. Vedi le carene aerodinamiche, lo spoiler sulla ruota posteriore, il sistema holeshot in partenza e in movimento. Ma è bastata una nuova carcassa posteriore a smantellare il bilanciamento della Desmosedici GP20. La pausa per l’emergenza sanitaria ha impedito di effettuare test da febbraio a giugno. Inoltre, il reparto corse è stato bloccato per quasi due mesi da marzo. Viceversa, in Giappone hanno continuato a lavorare, seppure a ritmi più blandi.

Le innovazioni di casa Ducati

Molte delle novità in cantiere in casa Ducati non hanno avuto il tempo di essere provate. “Nuove funzionalità richiedono sempre tempo per funzionare perfettamente e al 100% – ha spiegato Paolo Ciabatti a Speedweek.com -. A volte hanno bisogno di essere raffinate. Non abbiamo avuto questo tempo nella stagione 2020. Gli ingegneri Ducati hanno regolarmente idee innovative. Di solito vengono copiate dai concorrenti con un certo ritardo… Pensiamo allo spoiler sulla ruota posteriore. Quattro costruttori hanno protestato dopo il GP del Qatar 2019. Ora puoi vederlo su ogni moto“. Stessa sorte per il dispositivo holeshot, copiato da tutti i costruttori della MotoGP.

Il lockdown ha frenato i piani di ricerca e sviluppo della Ducati. Allo stesso tempo bisogna ammettere che nel 2019 Marc Marquez si è confermato campione senza holeshot e senza spoiler. “Quando metti in gioco Marc Marquez, parliamo di un pilota eccezionale. Non voglio criticare nessuno in Honda. Ma penso che la stagione 2020 abbia dimostrato che Marc Marquez ha fatto una grande differenza in Honda per anni“, ha aggiunto Ciabatti. “Non si può negare: Marc è da sei o sette anni la figura chiave del team ufficiale Honda“. Senza di lui è impossibile vincere allo stato attuale, parola di Alberto Puig…

Foto: Getty Images