MotoGP, Ciabatti a Miller: “Prendiamoli a calci nel sedere”

Pochi giorno dopo il test MotoGP in Catalunya KTM ha reso noto di aver ingaggiato Jack Miller per le stagioni 2023-2024. Ducati ha provato in ogni modo a convincere l’australiano a restare, ma non poteva offrirgli un posto nel team factory, da qui la decisione del pilota di migrare verso il costruttore austriaco. Una mossa di mercato preannunciata da molte settimane, ma l’annuncio è arrivato nella giornata di giovedì.

Addio a fine stagione MotoGP

Dopo cinque stagioni insieme il marchio emiliano perde uno dei piloti più talentuosi ed estroversi della sua storia in MotoGP: “Con Ducati sono cresciuto molto come pilota e anno dopo anno mi sono sempre sentito la versione migliore di me stesso. Ringrazio tutta Ducati Corse, la mia squadra, Gigi, Paolo, Davide e le persone che hanno lavorato con me in queste cinque stagioni“. Correrà ancora 11 gare in sella alla Ducati Desmosedici GP e possiamo scommettere che Jack Miller darà il meglio di se stesso pur di chiudere questo capitolo con degli ottimi risultati. Due le vittorie in classe regina con la Casa di Borgo Panigale, registrate nella passata stagione che si è conclusa con il 4° posto in classifica finale.

I commenti di Ciabatti e Dall’Igna

Ha conquistato ambiente e tifosi con la sua simpatia oltre con la velocità. Paolo Ciabatti, d.s. di Ducati Corse, invita a togliersi altre soddisfazioni prima dell’addio: “Grazie Jack! Anche se alla fine della stagione ci separeremo, sarai sempre uno dei miei piloti preferiti. Sei un ragazzo molto veloce e di talento. Ma molto più importante per me è che tu sia una persona onesta, leale e calorosa. Sei un vero amico. Diamo un altro calcio nel culo agli altri. Ci auguriamo tanto divertimento fino alla fine del campionato“, ha commentato su Instagram.

Pochi piloti hanno saputo interpretare meglio di lui la Ducati Desmosedici, ma questo non basta ad un costruttore che vuole puntare con ogni sforzo al titolo MotoGP. “Insieme a Jack abbiamo passato cinque anni meravigliosi e abbiamo festeggiato tanti successi – ha dichiarato Gigi Dall’Igna -. Due titoli costruttori e l’anno scorso siamo stati la squadra migliore. Inoltre, non dimentichiamo che Jack ha conquistato molti podi e due brillanti vittorie a Jerez e Le Mans nel 2021“. Da qui alla fine del Mondiale Jack Miller proverà a centrare la terza vittoria con la Rossa emiliana.