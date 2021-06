Takaaki Nakagami piazza il miglior crono nel warm up. Segue Maverick Viñales (con scivolata), terza posizione per Franco Morbidelli.

Ultimo turno MotoGP prima della gara, con una Honda al comando della classifica dei tempi. Takaaki Nakagami stampa il tempo di riferimento in questa prima sessione della domenica, una nota positiva in un periodo complesso per la casa dell’ala dorata. Distacchi come sempre molto ridotti, come dimostrano i 36 millesimi di vantaggio su Maverick Viñales 2°, i 67 su Franco Morbidelli 3° ed i 91 su Johann Zarco 4°. Preludio ad una gara che tutti definiscono lunga e difficile, con Fabio Quartararo però netto favorito… Gli orari del Gran Premio.

Warm Up

Sotto il cielo nuvoloso del Montmeló scatta l’ultimo turno prima della gara. Soprattutto dopo le qualifiche i piloti hanno detto chiaramente che non è semplice capire quale può essere la scelta di gomme migliore in ottica gara. Ultima occasione quindi per provare in questo senso, con opzioni particolarmente variegate (anche se si esclude la soft posteriore per la corsa), ma come sempre non mancano anche test di cambio moto. A referto una scivolata per Viñales alla curva 7 (senza conseguenze), ma non è in pericolo la sua seconda piazza finale in classifica. Davanti a lui c’è Takaaki Nakagami, seguono Franco Morbidelli e Johann Zarco: quattro piloti in 91 millesimi! Vedremo come le prove di gomme di questa mattina influenzeranno la scelta di gomme per la corsa.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” Bestseller su Amazon Libri

La classifica

Foto: motogp.com