MotoGP Catalunya, quote scommesse: tre favoriti, occhio al team Pramac

Il GP di Catalunya è la nona tappa stagionale del campionato MotoGP 2022. Sarà una delle gare più difficili di questa prima parte del Mondiale, a causa delle temperature dell’asfalto che si aggirano intorno ai 60°C e la mancanza di grip. In simili condizioni ha trovato terreno fertile l’Aprilia RS-GP22 di Aleix Espargarò che sembra soffrire meno delle rivali certe condizioni. La vittoria del pilota di Granollers, che qui sogna la vittoria davanti al pubblico di casa e a sua figlia Mia a cui ha dedicato il casco, è quotata a 2,50.

Bagnaia e Quartararo tra i favoriti

Dalla prima fila scatterà la Ducati di Pecco Bagnaia, reduce dalla vittoria del Mugello. Il piemontese della Ducati lamenta un distacco di 41 dalla vetta della classifica MotoGP, dopo gli errori di Losail e Le Mans sarà vietato sbagliare. La scelta della mescola posteriore (media o hard) sarà un rebus per tutti i team e bisognerà gestirne saggiamente il consumo nei primi giri onde evitare di arrivare nelle fasi finali senza gomma. Il successo di Bagnaia consente di moltiplicare la posta in palio per 3,00. Tra i favoriti anche Fabio Quartararo, leader del Mondiale, che proverà a giocare in difesa sul circuito del Montmelò. Ma il campione francese più volte ha dimostrato di poter fare prestazioni straordinarie con la sua Yamaha M1: la sua vittoria vale 4,50. Sarebbe anche un bel modo per onorare il rinnovo di contratto di due giorni fa.

Scommessa sul duo Pramac

Alle spalle dei tre favoriti non sembrano esserci grandi speranze, secondo i bookmaker, per gli altri piloti MotoGP in Catalunya. Meritano attenzione le quote del duo Pramac Racing formato da Johann Zarco e Jorge Martin che partiranno dalla seconda fila: il trionfo del francese valutato a 17,00, quella del madrileno a 29.00. Quest’ultimo non è in perfette condizioni fisiche a causa di un problema alla mano che lo costringerà ad un intervento chirurgico nella giornata di lunedì. Però in ballo c’è ancora una sella nel team Ducati factory che potrebbe essere un grande stimolo. La vittoria di Enea Bastianini quotata a 11,00, ma il pilota Gresini Racing occuperà la 14esima piazza in griglia di partenza.

Tutte le quote MotoGP

Aleix Espargaro (Aprilia) 2.50

Francesco Bagnaia (Ducati) 3.00

Fabio Quartararo (Yamaha) 4.50

Enea Bastianini (Ducati) 11.00

Alex Rins (Suzuki) 17.00

Johann Zarco (Ducati) 17.00

Maverick Vinales (Aprilia) 21.00

Jorge Martin (Ducati) 29.00

Fabio Di Giannantonio (Ducati) 51.00

Brad Binder (KTM) 51.00

Joan Mir (Suzuki) 51.00

Jack Miller (Ducati) 51.00

Miguel Oliveira (KTM) 81.00

Pol Espargaro (Honda) 81.00

Takaaki Nakagami (Honda) 101.00

Marco Bezzecchi (Ducati) 151.00

Luca Marini (Ducati) 201.00

Franco Morbidelli (Yamaha) 251.00

Alex Marquez (Honda) 1001.00

Raul Fernandez (KTM) 2001.00

Andrea Dovizioso (Yamaha) 2001.00

Remy Gardner (KTM) 2001.00

Stefan Bradl (Honda) 2001.00

Foto di Valter Magatti