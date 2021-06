MotoGP Catalunya, occhio alle gare! Gli orari Sky Sport, DAZN e TV8

Chi saranno i vincitori MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE in Catalunya? Non perdetevi le gare, occhio agli orari! Il programma Sky Sport, DAZN e TV8.

Griglie di partenza definite, ora mancano solo le gare. Fabio Quartararo continua a brillare in MotoGP, Remy Gardner si afferma in Moto2, Gabriel Rodrigo pole position in Moto3, Eric Granado è ancora il re delle E-Pole in MotoE. E in gara, emergeranno loro o verranno stravolti i valori? Occhio agli orari delle corse, differenti per la concomitanza con la Formula 1 a Baku: la MotoGP sarà la seconda gara del weekend, dopo la Moto3 e prima di Moto2 e MotoE. La diretta del Gran Premio di Catalunya sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN (tranne per la MotoE). Su TV8 invece verranno trasmesse tutte le gare, compresa quella della classe elettrica, ma in differita.

Il nostro sito offrirà, come di consueto, le immagini di tutte le sessioni di prova, di tutte le categorie, e le highlights di tutte le gare, poco dopo la conclusione. Corsedimoto proporrà, sempre gratuitamente, video approfondimenti tecnici e interviste direttamente dal tracciato catalano.

Domenica 6 giugno

9.00-9.20 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 Moto2 Warm Up

9.20-9.40 MotoGP Warm Up

11.20 Moto3 Gara

13.00 MotoGP Gara

14.30 Moto2 Gara

16.00 MotoE Gara (diretta solo su Sky Sport)

Domenica 6 giugno

14.05 Differita Moto3 Gara

15.45 Differita MotoGP Gara

17.15 Differita Moto2 Gara

18.00 Differita MotoE Gara

