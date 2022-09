MotoGP: case italiane alla riscossa, il record del 1955 è vicinissimo

La stagione MotoGP 2022 verrà certamente ricordata come quella in cui le case italiane hanno fatto la voce grossa. Ducati i segnali li aveva dati da tempo, ora è esplosa anche Aprilia, con entrambi i suoi piloti capaci di salire più di una volta sul podio. I ragazzi dei due costruttori tricolori stanno dettando legge e lo si vede anche dalle top 3 totalmente occupate da loro. Ormai sono ad un passo dall’abbattere un record unico nella lunga storia del Motomondiale.

Dal 1949 al 1972 non sono mancati parecchi podi occupati da soli piloti legati a case italiane. Ma la maggior parte di quel periodo è già alle spalle per il numero di podi messi a referto in una sola stagione. Ora siamo a quota quattro, come nel biennio 1953-1954 grazie alle mitiche MV Agusta, Moto Guzzi e Gilera. Basterebbero altri due GP come quello a Misano per raggiungere il record del 1955. Altri tempi se vogliamo, visto che si parlava di soli otto GP stagionali. Ma sei di questi hanno podi totalmente di case italiane! Nel 2022 stiamo tornando davvero ai fasti di un tempo…

Record: 500cc 1955

– Spagna, Montjuïc: Reg Armstrong (Gilera), Carlo Bandirola, Umberto Masetti (MV)

– Francia, Reims: Geoff Duke, Libero Liberati, Reg Armstrong (Gilera)

– Tourist Trophy: Geoff Duke, Reg Armstrong (Gilera), Ken Kavanagh (Guzzi)

– Belgio, Spa-Francorchamps: Giuseppe Colnago, Pierre Monneret, León Martin (Gilera)

– Olanda, Assen: Geoff Duke, Reg Armstrong (Gilera), Umberto Masetti (MV)

– GP Nazioni, Monza: Umberto Masetti (MV), Reg Armstrong, Geoff Duke (Gilera)

Quattro podi: 500cc 1953-1954

1953

– Francia, Rouen: Geoff Duke, Reg Armstrong, Alfredo Milani (Gilera)

– Svizzera, Bremgarten: Geoff Duke, Alfredo Milani, Reg Armstrong (Gilera)

– GP Nazioni, Monza: Geoff Duke, Dickie Dale, Libero Liberati (Gilera)

– Spagna, Montjuïc: Fergus Anderson (Moto Guzzi), Carlo Bandirola (MV Agusta), Dickie Dale (Gilera)

1954

– Belgio, Spa-Francorchamps: Geoff Duke (Gilera), Ken Kavanagh (Moto Guzzi), León Martin (Gilera)

– Paesi Bassi, Assen: Geoff Duke (Gilera), Fergus Anderson (Moto Guzzi), Carlo Bandirola (MV Agusta)

– GP Nazioni, Monza: Geoff Duke, Umberto Masetti (Gilera), Carlo Bandirola (MV Agusta)

– Spagna, Montjuïc: Dickie Dale (MV Agusta), Ken Kavanagh (Guzzi), Nello Pagani (MV Agusta)

MotoGP 2022 (in corso)

– Francia, Le Mans: Enea Bastianini (Ducati), Jack Miller (Ducati), Aleix Espargaró (Aprilia)

– Paesi Bassi, Assen: Pecco Bagnaia (Ducati), Marco Bezzecchi (Ducati), Maverick Viñales (Aprilia)

– Gran Bretagna, Silverstone: Pecco Bagnaia (Ducati), Maverick Viñales (Aprilia), Jack Miller (Ducati)

– GP San Marino, Misano: Pecco Bagnaia (Ducati), Enea Bastianini (Ducati), Maverick Viñales (Aprilia)

