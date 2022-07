MotoGP: case e team, chi sale e chi scende? Il bilancio a metà 2022

di Nicolas Pascual/paddock-gp

Siamo ormai a metà stagione MotoGP, è tempo di fare il punto. Chi sono gli studenti modello per questo anno scolastico 2022? Vediamo come sono andati team e costruttori finora.



Per osservare i rispettivi progressi, basta confrontare il totale del 2021 e del 2022 dopo 11 Gran Premi. Certamente questo non può essere un calcolo perfetto, considerando che a volte alcuni piloti si sono comportati meglio l’anno scorso, in altre occasioni invece hanno fatto meglio quest’anno. Inoltre, il calendario alterato dal Covid-19 proponeva talvolta due round sullo stesso circuito, il che può anche stravolgere la situazione. Dovremmo comunque avere un confronto corretto, che rifletta la realtà. Chiaramente questo calcolo non rappresenta esattamente le prestazioni della moto, ma piuttosto quella del pacchetto completo, messo in relazione ai risultati dei piloti.

I costruttori, chi sale e chi scende

Rispetto alle scorso anno ci sono alcune grandi differenze. Honda ha perso “solo” 19 punti rispetto allo scorso anno, ed è il minimo. Attualmente ultimo in campionato, il marchio dell’Ala Dorata dovrà rimettersi in sesto e senza aspettare il possibile ritorno di Marc Márquez. A livello di successi abbiamo Ducati che, oltre ad avere cinque moto in grado di contendersi il podio in ogni gara, sembra aver rimesso in carregiata il bilancio MotoGP 2022 dopo un inizio difficile. Il marchio ha in totale 246 punti, ovvero 34 in più rispetto allo stesso periodo nel 2021. Sicuramente però il premio va ad Aprilia, che a metà stagione balza a quota 87. Ciò rappresenta il 128% in più dei punti totali conquistati nel 2021! Perdono terreno invece tutti gli altri marchi. Suzuki sta attraversando non poche difficoltà e ha 37 punti in meno, tanto quanto Yamaha, in caduta libera. KTM, dopo il 2021 da record, ha perso 31 punti rispetto.

Squadre MotoGP, il bilancio

Aprilia Racing registra i migliori progressi anche come squadra. Gli italiani, infatti, sono al primo posto, con un progresso di 142 punti. Bene anche Pramac Racing (+16 punti), così come il Mooney VR46 Racing Team, davanti di 44 punti su Esponsorama Racing, squadra che ha sostituito. Gresini non esisteva in MotoGP nel 2021, ma anche questo team ha fatto meglio di Esponsorama Ducati (+60 punti), e dell’Aprilia Racing Team Gresini, la sua formazione precedente (+52 punti). Repsol Honda perde solo sei punti, ma va ricordato che il 2021 è stato un anno molto complicato. Suzuki Ecstar ha perso 14 punti, LCR Honda ne ha persi 27.

Tech3 invece è a -40 punti a causa di un inizio di stagione MotoGP difficile (appena 14 punti dopo Assen), anche se è nulla in confronto ai team Yamaha. WithU Yamaha RNF, ex Petronas Yamaha SRT, è in calo di 44 punti rispetto al 2021. Ma il più impressionante rimane il team ufficiale, che è sceso di 79 punti a metà stagione. Fortunatamente per i Blues, perde terreno anche il Ducati Team (-42 punti). Ciò significa che l’azienda di Borgo Panigale è più forte, ma i privati hanno raggiunto la formazione ufficiale, certo un punto interessante da sottolineare.

