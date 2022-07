MotoGP, capotecnico di Marc Marquez: “Non decido io quando ritornerà”

I medici sono pienamente soddisfatti per l’esito della quarta operazione al braccio di Marc Marquez. Saranno i dottori a decidere quando il campione potrà risalire sulla Honda RC213V. La priorità di HRC è raccogliere i suoi feedback per l’evoluzione del prototipo MotoGP 2023, dal momento che le speranze iridate si sono esaurite subito dopo la caduta a Mandalika, quando la diplopia lo ha colpito per la seconda volta. Nessuno, tranne una cerchia ristretta di amici, sapeva che Marc fosse in attesa per ritornare in sala operatoria, una scelta di comunicazione per risparmiare continue domande dai media. Ma intanto ai box si prosegue con il lavoro di sviluppo e il suo capotecnico Santi Hernandez lavora al fianco del collaudatore Stefan Bradl, anche lui alle prese con qualche problema fisico dopo una recente caduta.

L’ennesimo forfait di Marc Marquez

Santi Hernandez e Marc Marquez lavorano fianco a fianco dal 2011, quando il talento di Cervera militava in Moto2. In passato ha iniziato come tecnico delle sospensioni, poi ha appreso i segreti del mestiere da personaggi del calibro di Antonio Jimenez e Juan Martínez, ha lavorato con piloti come Alex Crivillé, Sete Gibernau, Alex Barros, Max Biaggi. Fino al salto nei panni di capo meccanico con Bradley Smith in 125 cc, poi in KTM con Krummenacher, “fino a quando sono passato alla Moto2 con Cluzel nel 2010” , ha spiegato il tecnico spagnolo al podcast “En la Honda”. Ancora una volta deve fare i conti con l’assenza del suo pilota Marc Marquez, che ha dato forfait dopo l’incidente di Jerez 2020, dopo il caso di diplopia alla fine dello scorso campionato e dopo il GP d’Indonesia 2022. Infine dopo la gara al Mugello, quando ha ricevuto la chiamata dagli States per sostenere la quarta operazione all’omero destro.

Il ritorno in MotoGP

Nessuno fa previsioni sul ritorno in pista di Marc Marquez, difficile rivederlo già nel test MotoGP di Misano a settembre, ma sicuramente lo vedremo in azione prima di Valencia. “La cosa più importante è che Marc possa tornare a guidare come ha fatto fino ad ora“, ha spiegato Santi Hernandez. “Non è il tipico pilota che scende dalla moto e dice ‘ora facciamo questo, ora facciamo quello’. No, è tutto il contrario, per di più offre le sue sensazioni e ci lascia lavorare. Questo è importante e allo stesso tempo mostra la fiducia che ha nella squadra e viceversa“. In questo momento ai box bisogna fare a meno del campione e dei suoi dati. “Non lo so quando tornerà, non tocca a me parlare di quando tornerà… Quando tornerà lo aspetteremo“. Inutile provare a chiedere al manager Alzamora: “Decideranno lui e i medici. Non appena Marc sarà sicuro di poter risalire sulla Honda, il momento sarà arrivato”.