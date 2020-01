MotoGP, Capirossi: “Valentino un fenomeno, ma l’età si fa sentire”

Loris Capirossi analizza la posizione di Valentino Rossi alla vigilia di una scelta difficile: "Se non migliorerà nel 2020 deciderà di smettere".

Valentino Rossi e Maverick Vinales nelle ultime tre stagioni hanno sofferto la presenza di Johann Zarco prima e di Fabio Quartararo poi. Il neonato team Petronas SRT ha investito molto per avere due M1 molto simili a quelle factory, ma resta l’incongruenza di fondo. Loris Capirossi prova a dare una spiegazione in un’intervista con i colleghi di Paddock-GP.

Nelle due precedenti stagioni, Johann Zarco è stato abbastanza costantemente più veloce dei piloti Yamaha ufficiali. Lo scenario si è ripetuto nel 2019 per il marchio da quando Maverick Viñales e Valentino Rossi hanno dovuto fare i conti con il pilota satellite Quartararo. Come spieghi tale incongruenza?

Devi porre a Valentino Rossi questa domanda (ride)! Più seriamente, le motociclette “satelliti” del team Petronas sono davvero molto simili a quelle utilizzate nella scuderia ufficiale di Rossi o Viñales. Morbidelli guida una moto ufficiale. La moto di Fabio potremmo qualificarla come semi-ufficiale perché è meno avanzata e ha un regime del motore leggermente inferiore. Ma ancora una volta, queste moto sono molto simili a quelle del team ufficiale Yamaha. Trovo strano che i piloti “satelliti” girino più velocemente dei piloti ufficiali.

Questo significa che i piloti Yamaha ufficiali non possono guidare la M1 in modo efficiente come i piloti della squadra satellite?

Forse. Ora, quando guardiamo alla classifica finale del campionato, vediamo che Maverick è davvero il primo pilota Yamaha. Fabio arriva appena dietro. È strano, ma sfortunatamente queste sono cose che possono accadere in una scuderia ufficiale. Quando devi correre costantemente dietro a Ducati e Honda, i piloti tenderanno a lamentarsi e provare molte soluzioni diverse. Quando collaudi molte nuove attrezzature, diventa più facile procedere lentamente piuttosto che guidare velocemente.

A differenza del suo compagno di squadra Viñales, Valentino Rossi ha avuto un interessante inizio di stagione prima di scomparire gradualmente dai radar. Non è tempo che il nove volte campione del mondo metta via i guanti?

Rossi è un fenomeno. Un grande campione. Molto spesso è lì, davanti, a combattere con i migliori. Tuttavia, Valentino ha oggi quarant’anni e sfortunatamente per lui il peso degli anni inizia a farsi sentire. Gli manca velocità, Rossi ce l’ha ancora, ma potrebbe non avere la passione e l’audacia che consente a un giovane pilota di correre tutti i rischi. Oggi Valentino è più conservatore. Deve lasciare il campionato? Sta a lui decidere. Una cosa è certa, tuttavia: correrà di nuovo la prossima stagione. Ovviamente se arriva a rivivere nel 2020 un campionato complicato come quello che ha vissuto quest’anno, allora sicuramente deciderà di smettere.

