MotoGP, Capirossi: “Sarà un inverno difficile per Marc Marquez”

Loris Capirossi fa un bilancio della stagione MotoGP 2021: la vittoria di Fabio Quartararo, l'infortunio di Marc Marquez e la sorpresa Enea Bastianini.

Stagione MotoGP 2021 finita, sarà un inverno lunghissimo, ma non troppo per gli appassionati che non attendono altro l’arrivo di febbraio. Sarà allora che i piloti della classe regina ritorneranno in azione a Sepang, sarà la prima vera occasione per capire i progressi compiuti dai prototipi. Nell’ultimo test IRTA di Jerez molte le voci dei soddisfatti, ma il neo campione Fabio Quartararo si è dimostrato a dir poco critico nei confronti della Yamaha.

Vittoria e lamentele di Quartararo

Loris Capirossi, responsabile Dorna in Direzione Gara, non crede ad un possibile strappo contrattuale. Qualcuno ipotizza che Honda lo abbia contattato qualora le condizioni di Marc Marquez si rivelassero difficili e con tempi di recupero lunghi. L’ex campione non la pensa così: “Fabio è in sintonia perfetta con la Yamaha, ha una guida pulita – spiega a MotoG-Podcast su ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Ci vedrei bene anche Pecco Bagnaia, ma non nego che vorrei vedere Marc Marquez sulla Ducati. Yamaha non ha mai stravolto il progetto, passi piccoli ma importanti. Normale che se all’ultimo test vedi gli avversari portare tante cose nuove… Il pilota va a vedere le altre moto. E’ normale che metta un po’ di pressione alla sua casa costruttrice, sarà a Sepang che vedremo le moto 2022“.

L’infortunio di Marc

Capirex ha sentito telefonicamente Marc Marquez pochi giorni fa. Nessuno conosce esattamente le sue condizioni di salute ad eccezione del diretto interessato. Probabilmente neppure i medici in questo momento possono dare certezze, ma a dicembre sosterrà una visita decisiva dove le idee inizieranno ad essere più chiare e si deciderà sull’eventuale intervento chirurgico. “Marc è stato sfortunato, è ritornato ancora in difficoltà quest’anno e quando iniziava ad andare bene si è fatto di nuovo male. Dispiace che stia soffrendo così, spero di rivederlo sorridere in pista. Ho parlato pochi giorni fa ma lui è positivo. Sarà un inverno difficile ma dice che vorrà esserci al test di Sepang. Bisognerà vedere“.

Bastianini nel team Gresini

Tra le sorprese dell’ultima stagione MotoGP Loris Capirossi nomina Enea Bastianini. Due podi nel suo primo anno in classe regina e dal prossimo anno è pronto a stupire ancora con una Ducati GP21. “Enea ha tanto talento però ha bisogno di tempo per affiatarsi. Mi ha stupito perché è stato molto bravo nella sua prima stagione in MotoGP. Gresini ha scelto di andare con Ducati, i figli di Fausto e Nadia non hanno l’esperienza di Fausto ma hanno un gruppo esperto e possono fare un grande campionato“. E dedica un pensiero all’amico scomparso mesi fa a causa del Covid. “Era una persona onesta ma molto diretta. In certe occasioni essere diretti è difficile, era una persona pura e bravissima. C’è stata qualche scaramuccia con i piloti, ma alla fine sono ritornati in buoni rapporti. La diplomazia è importante, ma devi essere anche onesto“.