MotoGP calendario 2021: salta Phillip Island, ecco le nuove date

Il GP di Phillip Island viene cancellato dal calendario MotoGP 2021. Ecco le nuove date: anticipati i GP di Malesia e Thailandia, bis a Portimao.

Il calendario MotoGP 2021 prende forma in divenire a causa dell’emergenza Covid-19. Come da previsioni, FIM, IRTA e Dorna Sports annunciano la cancellazione del Gran Premio d’Australia, per via delle complicazioni di viaggio e delle restrizioni logistiche. Lo show del Motomondiale ritornerà in scena a Phillip Island nel 2022, probabilmente con una data diversa dal solito rispetto al passato.

Cambiano anche le date finora confermate nella stagione MotoGP 2021. Il Gran Premio della Malesia si svolgerà una settimana prima di quanto precedentemente previsto, dal 22 al 24 ottobre. Nel week-end immediatamente successivo si terrà la gara in Thailandia. Per sopperire al vuoto australiano FIM, IRTA e Dorna Sports confermano l’aggiunta del Gran Premio di Portimao dal 5 al 7 novembre. Il Mondiale di motociclismo ritornerà per la seconda volta sul tracciato portoghese in questa stagione 2021, dopo averlo calcato lo scorso 18 aprile. La settimana successiva si arriverà al capolinea di Valencia.

L’obiettivo è disputare 19 GP: una grande impresa se Dorna riuscirà a metterla a segno, facendo i conti con tutte le restrizioni dei governi nazionali per far fronte all’emergenza Coronavirus. Resta in piedi la data americana di Austin. Il GP dell’Argentina a Termas de Río Hondo è ancora in elenco senza data, così come il “Mandalika International Street Circuit” in Indonesia continua ad essere chiamato percorso di riserva. Ma entrambi non troveranno più posto in calendario almeno per quest’anno.

Calendario MotoGP 2021

28 marzo: Doha

04 aprile: Doha

18 aprile: Portimão

02 maggio: Jerez

16 maggio. Le Mans

30 maggio: Mugello

6 giugno: Barcellona

20 giugno: Sachsenring

27 giugno Assen

8 agosto: Red Bull Ring

15 agosto: Red Bull Ring

29 agosto: Silverstone

settembre 12: Aragón

19 settembre: Misano

03 ottobre: ​​Circuito delle Americhe

17 ottobre: ​​Buriram

24 ottobre: ​​Sepang

07 novembre: Portimão

14 novembre: Valencia

