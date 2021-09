MotoGP, Cal Crutchlow: “Non tornerò indietro, mi godo la vita”

Cal Crutchlow 3° nel venerdì di prove MotoGP ad Aragon. Il collaudatore Yamaha piazza un ottimo crono, ma nessuna intenzione di ritornare alle corse.

Terzo crono per Cal Crutchlow che ritorna nei piani alti di classifica dopo l’addio alla MotoGP al termine del 2020. Il collaudatore della Yamaha è riuscito a sfruttare il potenziale della gomma soft al posteriore piazzando un buon 1’47″8, quanto basta per chiudere alle spalle di Jack Miller e Aleix Espargarò. Al termine del venerdì sono due le Yamaha che chiudono tra i primi dieci, con Fabio Quartararo 7° dopo aver riscontrato un problema con un insetto al termine delle FP2.

Per il tester britannico è senz’altro un risultato importante, ma che non spinge a ripensamenti sulla sua carriera. “Siamo contenti, il team ha fatto un ottimo lavoro. Diversa la moto, non è stato facile, il feeling è buono, sono contento del ritmo, ma non è da prima posizione. Sono contento dei risultati di oggi, posso portare queste informazioni a Yamaha per poter spingere con la soft. Poi ho fatto un po’ di lavoro sperimentale – ha sottolineato Cal Crutchlow -. Il mio lavoro è rendere Fabio più lavoro e provare per lui“.

La priorità è proseguire il lavoro di evoluzione della M1, provare aggiornamenti e nuove componenti per Fabio Quartararo, ormai diretto verso il titolo MotoGP come un treno in corsa senza freni. Riaffiorano bei ricordi per Crutchlow, i suoi tifosi saranno entusiasti, resterà deluso chi sogna un suo ritorno… “Non è che questo mi spinga a tornare indietro, voglio fare il collaudatore e non devo dimostrare niente a nessuno. Non tornerò, ma sono contento di essere qui a girare in questo week-end. Ritornerò al mio lavoro e a godermi la vita come stavo facendo“. Le gare della classe regina sono un capitolo ormai chiuso e potrebbe decidere anche di non sostenere altre wild card. “Non volevo girare inizialmente, me l’hanno chiesto e ho accettato perché aveva senso per tutti. Per me al fine di essere attivo – ha concluso Cal Crutchlow -, per Yamaha perché aveva questa necessità“.

A Roma: benessere e piacere