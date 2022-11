MotoGP, cadute 2022: la classifica che nessuno vorebbe comandare

Calato il sipario sulla stagione MotoGP 2022, a Valencia è arrivato il nome del nuove campione del mondo. Pecco Bagnaia si è affermato al vertice della classifica iridata con 265 punti, Fabio Quartararo scende di un gradino come vicecampione con 248 punti, terza piazza per Enea Bastianini a quota 219. Il pilota torinese del team Lenovo Ducati ha trionfato anche nella speciale graduatoria “BMW M Award” come miglior poleman dell’ultimo anno, anche in questo caso premiato al Ricardo Tormo alla vigilia della gara decisiva. Adesso è tempi di bilanci e statistiche, a cominciare dal classico appuntamento con il numero delle cadute. Stavolta la maglia nera va al rookie Darryn Binder del team (ex) WithU RNF Yamaha.

Binder maglia nera 2022

Pecco Bagnaia ha totalizzato un totale di 14 cadute nei 20 Gran Premi del Mondiale MotoGP 2022, tra gare, qualifiche, prove libere e warm-up. Non certo un buon inizio di stagione per il campione sabaudo, che ha pagato qualche ritardo tecnico nell’evoluzione della Ducati GP22 e qualche contraccolpo psicologico in gara. Come a Le Mans, con quello scivolone a pochi giri dal traguardo dopo aver subito il sorpasso da Enea Bastianini. Come ogni anno però c’è anche la classifica delle cadute, che nessun pilota vorrebbe chiudere al comando. La maglia nera stavolta va a Darryn Binder con 27 cadute nel corso della stagione, mentre Marco Bezzecchi, ‘best rookie of the year’, è caduto dalla sua Ducati GP21 23 volte. A condividere il gradino più basso del podio è Pol Espargaró con 21 cadute, al pari del collega LCR Honda Alex Marquez.

Vinales “ultimo” della classe MotoGP

Enea Bastianini (Gresini Racing), Johann Zarco (Pramac) e Marc Marquez (Repsol Honda) hanno rimediato 18 cadute. Ma bisogna sottolineare che l’otto volte iridato ha saltato sei gare a causa della quarta operazione al braccio post Mugello. Va dato merito a Maverick Vinales che in questo campionato MotoGP ha riportato solo 2 scivoloni al primo appuntamento con l’Aprilia RS-GP22. In totale la classe regina ha contato 335 cadute, il weekend più pericoloso è quello di Portimao con 105 incidenti divisi nelle tre classi, anche a causa della forte pioggia.

Darryn Binder, Yamaha, 27 cadute

Marco Bezzecchi, Ducati, 23

Pol Espargaró, Honda, 21

Alex Márquez, Honda, 21

Enea Bastianini, Ducati, 18

Marc Márquez, Honda, 18

Johann Zarco, Ducati, 18

Jorge Martin, Ducati, 15

Francesco Bagnaia Ducati 14

Aleix Espargaró Aprilia 14

Remy Gardner KTM 14

Jack Miller Ducati 14

Fabio Di Giannantonio Ducati 12

Takaaki Nakagami Honda 12

Joan Mir Suzuki 11

Franco Morbidelli Yamaha 10

Brad Binder , KTM, 9

Raúl Fernández, KTM, 9

Miguel Oliveira, KTM, 9

Luca Marini, Ducati, 7

Fabio Quartararo, Yamaha, 7

Alex Rins, Suzuki, 7

Stefan Bradl, Honda, 6

Cal Crutchlow, Yamaha, 6

Tetsuta Nagashima, Honda, 3

Lorenzo Savadori, Aprilia, 3

Andrea Dovizioso, Yamaha, 2

Michele Pirro, Ducati, 2

Maverick Viñales, Aprilia, 2

Kazuki Watanabe , Suzuki, 1

