MotoGP, Brno: Pol Espargaró precede le Yamaha nel warm up

Acuto di Pol Espargaró nel warm up MotoGP. Seguono le Yamaha di Viñales, Quartararo e Morbidelli, 16 piloti in 7 decimi!

Zampata di Pol Espargaró nell’ultimo turno prima della gara MotoGP. L’alfiere KTM vuole mandare quindi un segnale dopo la rabbia per la prima fila mancata in qualifica, visto il giro cancellato per le bandiere gialle. Non sono lontane però le Yamaha: Maverick Viñales, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli seguono a ruota con distacchi minimi. Sarà una gara da non perdere: appuntamento alle 14:00, qui gli orari di dirette e differite.

Ultimo turno prima della gara, ultime prove di assetto e di gomme per tutti i piloti MotoGP. Chi invece si vede poco è Alex Rins: come confermato dal team manager Davide Brivio, lo spagnolo vuole conservare le forze per il GP, viste le condizioni ancora non ottimali della sua spalla. Per quanto riguarda i pneumatici, sono varie le soluzioni provate: hard-soft, hard-medium, doppia media, media-morbida. Qualsiasi sia la posteriore scelta, ci si aspetta un brusco calo di prestazioni nei giri finali in gara.

Turno che comincia nel segno delle Yamaha, precisamente Viñales, Quartararo e Morbidelli, ma col passare dei minuti si fanno vedere anche le KTM. In particolare Pol Espargaró e Binder si mettono in evidenza nelle prime posizioni. Sarà proprio lo spagnolo a stampare il miglior crono in questo warm up, precedendo il trio Yamaha citato, mentre il rookie sudafricano è 5°, più arretrato il poleman Johann Zarco.

