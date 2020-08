MotoGP, Brno: Le gare del 9/08, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8

Domenica di gare a Brno: chi vincerà il Gran Premio della Repubblica Ceca? La diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita TV8.

Si apre la domenica di gare al Automotodrom Brno, Motomondiale pronto per le sfide vere e proprie dopo il sabato di qualifiche. In MotoGP è Johann Zarco a scattare dalla pole position, Joe Roberts è alla seconda affermazione in Moto2, Raúl Fernández ‘debutta’ davanti a tutti. Ma chi vincerà il Gran Premio della Repubblica Ceca? Collegatevi su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su DAZN per la diretta integrale delle competizioni. Su TV8 invece saranno visibili in differita le gare delle tre categorie.

La programmazione Sky Sport MotoGP/DAZN

Domenica 9 agosto

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Domenica 9 agosto

16.15 Differita Moto3 Gara

17.15 Differita Moto2 Gara

18.45 Differita MotoGP Gara