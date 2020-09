Stefan Bradl di nuovo in azione a Barcellona: il braccio operato recentemente sta molto meglio. "Non correre a Misano la scelta giusta. Pronto ad aiutare HRC."

Il Repsol Honda Team potrà contare su due piloti a Barcellona. Accanto ad Alex Márquez torna Stefan Bradl, con un braccio in condizioni decisamente migliori. Ricordiamo l’intervento avvenuto prima del second round MotoGP a Misano, che aveva costretto il tester tedesco a fermarsi dopo le prime libere. Ha osservato così qualche giorno di riposo ed ora è pronto per il Gran Premio di Catalunya, determinato ad aiutare HRC ed i due piloti titolari rimasti.

“Il braccio sta molto meglio” ha affermato Stefan Bradl. “Non è stato semplice scegliere di non disputare il GP MotoGP a Misano, ma è stata la cosa migliore sia per me che per gli altri. Ora, con una settimana di pausa, mi sento bene e non vedo l’ora di tornare a competere. In passato ho ottenuto buoni risultati a Barcellona con Honda, ma vedremo come andrà quest’anno. Sia Alex che Taka hanno fatto sia ottimi test che una grande gara a Misano: sono pronto ad aiutare nuovamente sia loro che HRC.”