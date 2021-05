Brad Binder tra gli incidentati del sabato a Jerez. Ma il sudafricano è stato l'unico pilota KTM in Q2: è 11° in griglia, complice un problema di gomme.

Non solo Marc Márquez o Pol Espargaró tra i brutti incidenti del sabato MotoGP a Jerez. Anche Brad Binder è stato tra i protagonisti in questo senso. Nel corso del terzo turno di prove libere infatti il pilota Red Bull KTM Factory è stato letteralmente lanciato dalla sua RC16. Fortunatamente il sudafricano si è rialzato immediatamente, tornando al box sulle sue gambe senza ulteriori conseguenze. In seguito, una volta ottenuto l’accesso alla Q2 per la prima volta nel 2021, ha conquistato l’11^ casella in griglia.