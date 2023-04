MotoGP, Bezzechi vicino al colpaccio: “Ci ho provato come un matto”

Marco Bezzecchi porta a casa un altro podio dopo una qualifica strepitosa. La pioggia ha fatto la sua comparsa poco prima della Q1, costringendo i piloti MotoGP a oscillare tra gomme rain e slick. L’alfiere della VR46 non ha esitato a prendersi rischi, ha conquistato la prima fila in griglia di partenza e lottato prima con i suoi compagni di marca, poi con Brad Binder ormai involato verso la vittoria.

Bezzecchi al secondo podio stagionale

A tratti sembrava una delle tante sfide al Ranch di Tavullia, fra divertenti bagarre tra Bezzecchi, Morbidelli, Marini e Bagnaia. Un valzer di sorpassi che alla fine ha selezionato Marco Bezzecchi come antagonista di Brad Binder, autore di una Sprint Race martellante. “Ci ho provato come un matto, ma l’ho preso un po’ troppo tardi. Sono arrivato vicino alla 7, non ce l’ho fatta, è stato più bravo lui. Andavo forte, mi trovavo bene, ci ho provato… Non pensavo di arrivargli, quando l’ho visto vicino ho dato quel qualcosina in più… La curva 7 l’ho fatta decentemente, conta rischiare, ci ho provato“.

Marco Bezzecchi sale a 25 punti in classifica, alle spalle di Pecco Bagnaia a +16 e Maverick Vinales a +3. Domenica riproverà a centrare la sua prima vittoria in MotoGP e magari fare bottino pieno per iniziare a disegnare orizzonti lontani… “Domani non so, vediamo il tempo, è un po’ ballerino. Spero sia una gara sull’asciutto, mi trovo meglio e sarebbe più divertente – ha sottolineato il pilota del Mooney VR46 Racing Team -. Bisognerà partire più con calma, soprattutto per preservare la gomma dietro“.