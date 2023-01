MotoGP, Bezzecchi: un “bel personaggio” alla corte di Valentino Rossi

Dopo gli addii di Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci alla MotoGP, i fan italiani sono alla ricerca di nuovi beniamini. Pecco Bagnaia ha subito accontentato il Bel Paese vincendo il titolo mondiale 2022, ma dalla VR46 potrebbero arrivare altre liete sorprese. Una porta il nome di Marco Bezzecchi, capace di salire sul podio al debutto in classe regina (GP di Assen), segnare una pole (GP di Thailandia) e ottenere il sigillo di “best rookie of the year”. Risultati ben oltre ogni aspettativa anche per i vertici della scuderia di Valentino Rossi.

La sorpresa Bezzecchi in MotoGP

Nel 2023 sicuramente aumenterà la pressione sul pilota di Rimini classe 1998. Contratto allungato di un anno dopo una formidabile prima parte di stagione MotoGP. Giusto il tempo di prendere confidenza con la Ducati Desmosedici GP21 e la nuova categoria, di oleare gli ingranaggi di un nuovo team alla prima vera esperienza nella massima serie. “Speravo fosse molto forte, ma forse non mi aspettavo che fosse così forte“, ha ammesso Alessio Salucci a Speedweek.com. Gli altri rookie sono rimasti ben distanti dalle sue prestazioni, con Darryn Binder e Remy Gardner tagliati fuori dai giochi per il 2023. “Penso che Raul Fernandez sia un talento eccezionale, ma la KTM non era facile da guidare. Sulla KTM c’era anche Gardner, Di Giannantonio faceva un po’ fatica… Quindi avevamo un vantaggio nella battaglia per il titolo rookie. Non lo nascondo, dico sempre quello che penso“.

‘Bez’ ricorda Valentino Rossi

Il carattere forte e brioso di Marco Bezzecchi sa fare colpo sui tifosi, a molti ricorda il suo mentore Valentino Rossi. Anche nel rapporto con i media non ha molti freni inibitori al contrario di tanti colleghi quasi “asettici”. Una personalità sorridente che non attende altro che alzare l’asticella dei risultati per fare breccia nel paddock della MotoGP. “È un personaggio, tutti nella squadra possono confermarlo“, ha proseguito Alessio ‘Uccio’ Salucci. “Bez è fantastico, può sicuramente diventare una grande personalità. Ma questo dipende sempre dai risultati. E’ decisamente crudo, istintivo, uno che dice sempre cosa è cosa. Ha il potenziale per diventare una figura di spicco anche fuori pista“.

L’unione fa la forza

Nel Mondiale 2023 Marco Bezzecchi e Luca Marini potranno meglio collaborare tra loro per tirarsi a vicenda. Non a caso la VR46 ha scelto di puntare sulla Ducati GP22 per entrambi, risparmiando così anche un bel gruzzoletto di soldi. Dopo un primo anno di collaudo generale è tempo di maturare e andare alla ricerca di una vittoria che proietterebbe la squadra di Tavullia verso traguardi più ambiziosi. “Cerchiamo di insegnargli a condividere le loro opinioni e a lavorare anche con il compagno di squadra per far crescere la squadra. Speriamo che si tireranno e si incoraggeranno a vicenda. Ma per questo – ha concluso il direttore sportivo – ci vorrà ancora un po’ di tempo“.

Foto: Instagram @marcobez72