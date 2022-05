MotoGP, Bezzecchi supera Marini: c’è lo zampino di Valentino Rossi

Marco Bezzecchi piazza la sua seconda top-10 in questa stagione MotoGP. Dopo il 9° posto a Termas de Rio Hondo, arriva il medesimo risultato anche nel GP di Jerez de la Frontera. Merito anche dei consigli del grande guru del team Mooney VR46, Valentino Rossi, sempre al fianco dei suoi ragazzi anche se impegnato nella sua seconda tappa del GT WCE in Inghilterra. E in classifica il ‘Bez’ sorpassa anche il compagno di squadra e Academy Luca Marini.

Bezzecchi best rookie MotoGP

Ottava piazza in griglia di partenza, il giovane debuttante si destreggia nel gruppone degli inseguitori senza troppa riverenza e lotta per mantenere quella posizione per 24 dei 25 giri. Unica beffa nel finale, quando all’ultimo giro viene sorpassato dal più esperto Enea Bastianini alla guida della sua stessa Ducati GP21. “Non posso lamentarmi, è stata una bella gara. L’unica pecca è che Bastianini mi ha beccato alla curva 9 all’ultimo giro. Stavo lottando sulla parte sinistra, quindi ho rallentato un po’ alla curva 8 e alla curva 9 è passato. Ma sono soddisfatto, è stato bello“. In testa alla classifica dei rookie MotoGP, il 23enne del team VR46 aumenta il suo capitale a quota 15 punti che lo collocano al 18° posto, di un punto davanti a Luca Marini.

Il segreto di questo risultato sta nel buon piazzamento nelle qualifiche e nella partenza. A dare manforte a Marco Bezzecchi non solo Pablo Nieto e la sua squadra di tecnici e meccanici, ma lo stesso Valentino Rossi. “Vale ed io siamo stati in contatto costante questo fine settimana. Inoltre non ha esercitato pressioni su di me ripetendomi costantemente “Attenzione all’inizio!“. Sono felice e gli manderò un messaggio. La squadra ha fatto un ottimo lavoro e anche Ducati ci supporta al 100%”.

Valentino Rossi vicino al team VR46

Di diverso tenore le dichiarazioni di Luca Marini nel post gara, fuori dalla zona punti con un gap di 29 secondi dal vincitore Pecco Bagnaia. “Sono ovviamente deluso della gara, ma non mi aspettavo un risultato molto diverso dopo le libere e la qualifica“. Il test Irta odierno servirà per provare a compiere un ulteriore step, magari in attesa di alcuni aggiornamenti utili da Borgo Panigale, che gli consentano di non perdere decimi preziosi sui rettilinei. Suo fratello Valentino Rossi era ai box la settimana precedente a Portimao, quando ha trascorso due giorni con la sua squadra. A dimostrazione dell’importanza che riveste questo nuovo progetto MotoGP. “Abbiamo un gruppo di lavoro nella chat in cui parliamo ogni giorno tre o quattro volte – spiega Pablo Nieto a Onda Cero -, dopo ogni sessione di allenamento cerca sempre di tenersi aggiornato su tutto quello che è successo e gli piace sempre essere informato. Va detto che è un grande capo perché si fida molto del lavoro di squadra“.