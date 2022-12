MotoGP, Bezzecchi in festa a Rimini: “E’ mancata un po’ di esperienza”

A Viserba di Rimini Marco Bezzecchi ha festeggiato il titolo di “Rookie of the year” nella classe MotoGP. Nella sua prima stagione nella massima serie del Motomondiale, in sella alla Ducati Desmosedici GP21, ha ben figurato e regalato la prima pole position e il primo podio al neonato team Mooney VR46. Ha ripagato nel migliore dei modi la fiducia accordatagli dalla formazione di Valentino Rossi, da cui ha ereditato il suo ex telemetrista Matteo Flamigni, alla sua prima esperienza da capotecnico. Un anno da incorniciare per tutti, all’orizzonte sono ben chiari i prossimi obiettivi.

VR46 e Bezzecchi ancora insieme

Ad accogliere Marco Bezzecchi c’erano alcune centinaia di tifosi, per l’occasione è stata allestita anche una lotteria di beneficenza. “Siamo qui a festeggiare il lavoro fatto quest’anno, sono felice di vedere tante persone contente“, ha detto ai microfoni di TeleRomagna24. Per la vittoria è mancato poco, “un po’ di esperienza… non è stato facile, ma sono stato sempre competitivo. Ho fatto quasi tutte le gare in top-10“. Il 2° posto di Assen è il suo miglior risultato, 4° posto in Australia e Malesia, per dieci volte fra i primi dieci. Nella prossima stagione MotoGP proverà a dare continuità a questi risultati e magari fare di meglio. “Sono contento di continuare con la mia famiglia VR46 per un altro anno, ormai siamo insieme dai tempi della Moto2. Al mio fianco avrò ancora Luca Marini e di questo sono contento, speriamo di riuscire a fare bene. Ho provato la nuova moto nel test di Valencia, sono finito terzo, si comporta molto bene. Ha qualche differenza migliorativa rispetto alla moto 2022“.

Seconda stagione in MotoGP

Sicuramente una stagione MotoGP da incorniciare per Marco Bezzecchi e il team “Made in Tavullia”. 14° posto in classifica generale a quota 111 punti, davanti a lui Marc Marquez a 113 e Luca Marini a 120. “La prima volta in Ducati è stata incredibile. Sensazione fantastica, velocità e accelerazione sono evidenti. Sono rimasto molto colpito anche dalla frenata, non te lo aspetti“, ha aggiunto il 24enne pilota romagnolo. “Ad Assen è successo qualcosa: da quel momento ho iniziato a spingere ancora di più per poter vivere altre giornate come quella insieme a tutta la squadra“. Dopo la pole in Thailandia e il titolo di miglior rookie in Australia, il Mondiale si è concluso sugli allori. 3° crono nel test di Valencia con la Desmosedici GP22 che userà il prossimo anno. “Tutte le moto sono praticamente factory, le differenze tra ufficiali e indipendenti sono minime, tutti possono essere competitivi. La miglior griglia di sempre!“.

Foto: MotoGP.com