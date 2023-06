MotoGP, Bezzecchi cerca riscatto: “Al Mugello non ho sbagliato io”

La gara al Mugello è stata molto deludente per Marco Bezzecchi, che non ha saputo spiegare cosa sia successo alla sua Ducati Desmosedici GP22. Nel team Mooney VR46 hanno avuto modo di analizzare i dati e adesso sono pronti per il Gran Premio di Germania, dove il pilota romagnolo cercherà di rifarsi.

MotoGP, Bezzecchi sa cos’è successo al Mugello

Bezzecchi al Sachsenring ha raccontato nuovamente quanto sia stata difficile e non soddisfacente l’ottavo posto conquistato in gara al Mugello: “È stato un po’ frustrante, mi aspettavo qualcosa di più. Sconfiggere Pecco sarebbe stato comunque difficile, lo avevamo già visto nella sprint, però pensavo ci fosse la possibilità di lottare almeno per la top 5. Già a inizio gara ho avuto una pessima sensazione sull’anteriore e non ho capito perché. Ci ho messo un po’ a superare la cosa psicologicamente“.

Il pilota romagnolo ha spiegato che alla fine nel team Mooney VR46 sono riusciti a comprendere il problema capitato nel GP d’Italia e lui non ha colpe, non ha commesso errori: “Appena arrivati qui, abbiamo guardato i dati per cercare di capire quale fosse il problema. Ci siamo riusciti. Non era una cosa dovuta al modo in cui guidavo. Ero preoccupato che potesse essere questo, invece per fortuna il motivo è un altro. Adesso possiamo concentrarci su questo weekend e provare a fare meglio“.

Carico per il Sachsenring

Bezzecchi è fiducioso per questo fine settimana in Sassonia: “Questo è un tracciato che mi piace molto. È piccolo per le MotoGP, però in passato con Moto3 e Moto2 sono salito sul podio. Sarà bello girarci di nuovo con la MotoGP. L’anno scorso non è andata troppo male, però sarà difficile essere vicino ai migliori come Marc e Pecco, che sono velocissimi. Proverà a fare del mio meglio per ottenere un buon risultato“.

Lo scorso anno il pilota riminese arrivò undicesimo in gara, un risultato affatto da buttare visto che era un rookie in MotoGP. Chiaramente, nel 2023 l’asticella degli obiettivi si è alzata e punta certamente a stare in top 5. Vedremo se avrà la sua rivincita dopo quanto successo al Mugello.

Foto: MotoGP.com