MotoGP, Beirer: “Espargaró-Oliveira? Importante parlarne subito”

In KTM è chiusa la diatriba tra Espargaró e Oliveira dopo l'incidente in Austria. "Non era necessario continuare questa lotta interna" ha dichiarato Beirer.

Il diverbio tra Miguel Oliveira e Pol Espargaró? Ci ha pensato KTM a porvi subito fine. Dopo l’incidente avvenuto nel GP d’Austria infatti non c’erano state parole particolarmente carine tra i due piloti, anzi. Soprattutto dopo le forti dichiarazioni del portoghese, i vertici hanno convocato i due ‘contendenti’ poco prima dell’evento in Stiria, determinati a porre fine da subito a quella che poteva diventare una lotta interna. La stretta di mano a Spielberg tra i due lo conferma.

In casa KTM infatti il discorso è acqua passata: Pit Beirer lo considera un capitolo chiuso e non vuole più nominarlo. “Era importante parlarne subito, come si fa in una famiglia” ha sottolineato, come riportato da Speedweek. “Quando la situazione si surriscalda, devi radunare tutta la famiglia attorno ad un tavolo: ci si guarda negli occhi e si risolvono subito i problemi. L’abbiamo fatto subito prima del GP della Stiria, quindi eravamo a posto per il fine settimana.”

“Non era assolutamente necessario continuare questa lotta interna.” Anche se poi aggiunge che“I piloti sono sempre piloti.” All’interno della squadra non c’è mai stata la ‘caccia al colpevole per quell’incidente’. “Se uno finisce largo cerca subito di rientrare, mentre se un altro vede uno spazio, certamente ci prova. Per noi è stato un classico incidente di gara.” Come detto, patti chiari e situazione subito chiarita tra Espargaró e Oliveira, anche se forse qualcosa si è rotto.

Arrivano però parole di distensione da parte dell’alfiere Red Bull KTM Tech3. “Il nostro è un rapporto normale” ha spiegato. “Ci rispettiamo a vicenda. Certo c’è anche rivalità, ma allo stesso tempo proviamo rispetto l’uno per l’altro.” Una situazione quindi che non preoccupa i vertici della fabbrica di Mattinghofen. “Nel contratto non c’è scritto con chi trascorrere il tempo libero” ha concluso Pit Beirer.