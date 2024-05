MotoGP, Bastianini tentato da Aprilia: “Può essere una buona opzione”

Enea Bastianini è in scadenza di contratto e gli ultimi rumors di mercato danno Jorge Martin e Marc Marquez in duello per accaparrarsi il suo posto nel team ufficiale Ducati. Anche se il suo manager Carlo Pernat ha dichiarato di non dare per scontato la sua mancata conferma, il pilota riminese sta valutando altre possibilità per il futuro. La più concreta sembra essere Aprilia, soprattutto dopo che Aleix Espargaro ha ufficializzato il suo ritiro a fine campionato.

MotoGP, Bastianini: quale futuro?

Il campione Moto2 2020 spera di vivere un fine settimana positivo a Barcellona, dove le cose non sono andate bene per lui nelle scorse edizioni del gran premio: “Non sono stato molto fortunato negli ultimi anni in questo gran premio. Nel 2022 sono caduto e nel 2023 ho fatto un grande errore alla prima curva, cadendo di nuovo e coinvolgendo altri piloti. Vedremo quest’anno, spero meglio. Importante fare un setup che funzioni, perché questa è una gara strana con aderenza molto ridotta“.

Inevitabile parlare anche della decisione che Ducati dovrà prendere, scegliendo tra lui, Martin e Marquez: “Probabilmente questa è la decisione più difficile per Ducati, perché siamo i primi nella classifica. Capisco che la decisione possa essere complicata. Ora la mia sella non è male, la Ducati è veloce e siamo migliorati rispetto all’anno scorso. Posso essere un pilota ufficiale nel 2025, ma so che Jorge e Marc sono molto veloci. Sarà difficile, però io un po’ di spero…“.

La casa di Borgo Panigale dovrebbe annunciare la propria scelta dopo il Gran Premio d’Italia al Mugello. A proposito dell’ipotesi Aprilia, Bastianini ha ammesso di prenderla in considerazione: “Può essere un’opzione, è un buon costruttore e ha fatto grandi progressi in questi anni. Aspettiamo e vediamo“.

Foto: Enea Bastianini