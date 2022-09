MotoGP, Bastianini tende la mano a Bagnaia: “Posso imparare molto”

Fino alla terza vittoria stagionale a Le Mans Enea Bastianini sembrava un accreditato al titolo MotoGP 2022, tutto stava filando liscio, la Ducati GP21 sembrava quasi migliore della versione factory. Poi Pecco Bagnaia ha risolto alcuni problemi tecnici ed emotivi, ha alzato l’asticella e il ‘Bestia’ ha inanellato una serie di risultati negati: ritiri al Mugello e in Catalunya, 10° al Sachsenring, 11° ad Assen, fino alla caduta di Spielberg che ha infranto definitivamente il sogno mondiale. L’obiettivo di questo fine campionato è chiudere nella miglior posizione possibile in classifica, prima di approdare nel team factory dove non ci saranno più alibi.

Fine agosto scintillante intorno al pilota Gresini Racing, che passa dalla gioia della promozione nella squadra ufficiale alla brutta notizia dell’addio di Alberto Giribuola. Il suo capotecnico passerà in KTM dove ricoprirà un ruolo centrale nello sviluppo della RC16, Enea Bastianini e Carlo Pernat hanno indicato Marco Rigamonti come prescelto, Ducati dovrebbe confermare nelle prossime settimane. Le ultime sei gare saranno utili anche per migliorare alcuni aspetti del suo stile di guida e arrivare al 2023 nelle migliori condizioni.

Ducati infiamma la MotoGP

Il confronto interno con Bagnaia si preannuncia sul filo del rasoio e ad armi pari. “Mi aspetto combattimenti duri nel 2023, perché la pressione su di me sta aumentando – ha affermato il romagnolo -. Sarà un piacere essere compagno di squadra di Pecco. Ci sfidiamo da quando eravamo bambini e ci siamo affrontati in molte serie. Ma il prossimo anno saremo compagni di squadra per la prima volta. Vedremo come funzionerà“. Per i vertici di Borgo Panigale non è stato facile tenere a bada Jorge Martin nel team Pramac, ma una line-up tutta italiana esalta ancora di più lo spirito di un costruttore orgoglioso della sua terra e la curiosità dei fan nostrani.

Comunque vada sarà un successo per lo show e il coraggio di un’azienda che non si pone freni inibitori. Pecco Bagnaia resta la punta di diamante in casa Ducati, Enea Bastianini proverà a insidiare questo ruolo. “Da lui posso imparare molto. Perché guida velocissimo e organizza molto bene anche i weekend di gara – ha detto in un’intervista a Speedweek.com -. Devo dargli un’occhiata. D’altra parte, può anche imparare qualcosa da me“.