MotoGP, Bastianini pronto al ritorno al Mugello: “Non sarà facile”

Ducati è pronta ad affrontare il Gran Premio d’Italia 2023 MotoGP a pieno organico. Infatti, al Mugello finalmente rivedremo in azione Enea Bastianini. Dopo i problemi fisici che lo hanno afflitto nella prima parte della stagione, adesso sta bene e vuole dimostrare di meritare il posto nel team ufficiale che si era conquistato grazie a un fantastico 2022.

Il mirino sarà puntato, ovviamente, anche su Francesco Bagnaia. Il leader della classifica vuole assolutamente riscattarsi dalla sfortunata caduta successa a Le Mans per via del contatto con Maverick Vinales. Nell’occasione aveva anche rimediato una piccola frattura alla caviglia destra, ma è in un buona condizione adesso. In Toscana ha vinto nel 2022 e ambisce a ripetersi nel weekend in arrivo.

MotoGP, Bastianini impaziente di correre

Bastianini, che comunque dovrà superare il controllo medico giovedì presso il circuito, è entusiasta di tornare in sella alla sua Desmosedici GP23: “Il Mugello mi piace molto. In passato non ho conquistato grandi risultati, quindi l’obiettivo è riuscire a farcela quest’anno. Sicuramente, dopo tutto questo tempo lontano dalle corse, non sarà facile. Qualche settimana fa ho girato con la Ducati Panigale V4 S e mi sono trovato bene, ma con la Desmosedici GP sarà un’altra cosa. Comunque sono motivato, è la nostra gara di casa e spero di poter fare bene“.

Giustamente, Enea sottolinea che non è semplice rientrare dopo mesi senza gare. Difficile aspettarsi che possa essere subito davanti. Anche se fisicamente è nettamente migliorato in queste settimane, dovrà riprendere confidenza con la sua Ducati e con tutto ciò che comporta un weekend MotoGP.

Bagnaia punta a tornare in alto

Anche a Pecco non mancano le motivazioni per questo GP d’Italia: “Correre al Mugello davanti ai nostri tifosi è sempre una grande emozione e non vedo l’ora di scendere in pista. La caviglia sta bene e non dovrebbe darmi fastidio. Abbiamo fatto un test con Enea qualche settimana fa al Mugello con la Panigale V4 S, e prima ancora avevo corso senza problemi anche a Misano. Sarà un fine settimana importante per noi e sicuramente la grande carica del nostro pubblico ci darà una motivazione in più per ben figurare nel Gran Premio di casa“.

Bagnaia in classifica generale ha 94 punti, solo 1 in più rispetto a Marco Bezzecchi. Proverà ad aumentare nuovamente il margine rispetto al pilota del team Mooney VR46 e agli altri rivali. Ducati è certamente favorita al Mugello e tutti i piloti ducatisti andranno tenuti d’occhio. Da capire chi possa rappresentare la “minaccia” maggiore per il campione in carica della MotoGP.

Foto: Ducati Corse