MotoGP, Bastianini mastica amaro: “Non ho fatto nulla di strano”

Il Gran Premio di Catalunya si rivela un disastro per i piloti italiani, con Luca Marini che tiene alto il tricolore con il sesto piazzamento. Ma per Enea Bastianini arriva il secondo ritiro consecutivo, il terzo in questa stagione, tre zeri che pesano molto sui sogni di titolo MotoGP. A 17 giri dalla fine il pilota romagnolo del team Gresini Racing perde l’anteriore della sua Ducati GP21 e finisce tristemente nella ghiaia. Per prendersi una rivincita dovrà attendere fra due settimane il GP di Germania.

Bastianini spezza i sogni iridati

Mastica amaro nel post gara Enea Bastianini: “Non ho fatto nulla di strano, sono entrato uguale al giro prima. Purtroppo l’anteriore ultimamente mi abbandona spesso. Dispiace perché potevo fare una gara discreta, normale, senza esagerare, invece il feeling non c’era. Non riuscivo a fermarmi, in realtà in quel punto mi sentivo anche abbastanza bene. Non ho spiegazioni“. Dopo la partenza dalla 14esima piazza il ‘Bestia’ aveva recuperato diverse posizioni ed era settimo, prima che la caduta facesse calare il sipario su questa domenica da archiviare. “Oggi mantenere la posizione era un bel successo, l’obiettivo era entrare nei dieci, ero settimo, stavo facendo tutto quello che dovevo fare. Spero di ritrovare di nuovo fiducia“.

Jorge Martin chiude sul podio una gara magistrale in cui ha lottato fino all’ultimo giro con l’Aprilia di Aleix Espargarò. Il madrileno del team Pramac Racing volerà subito a Modena dove domani sarà operato alla mano e ritornerà in pista nel prossimo appuntamento al Sachsenring. E’ ancora aperto il ballottaggio per quel posto lasciato libero da Jack Miller nel team Ducati factory: i vertici di Borgo Panigale hanno intenzione di prendere una decisione dopo la pausa estiva del calendario MotoGP.