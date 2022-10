MotoGP, Bastianini-Marquez: scambio di battute sul vento australiano

La prima giornata di prove libere MotoGP a Phillip Island si conclude con Enea Bastianini al nono posto nella classifica combinata. Il pilota Gresini Racing piazza un buon 1’29″849, a 374 millesimi dal best lap firmato dal collega di marca Johann Zarco. Qualche problema di troppo al posteriore della sua Desmosedici GP, le raffiche di vento che si avvertono nella zona del rettilineo principale (lungo 900 metri) mettono a dura prova l’aerodinamica dei prototipi MotoGP, quindi la stabilità in curva e la top speed.

Prima di intervenire ai microfoni di Sky Sport MotoGP il 24enne romagnolo si ferma a parlare con Marc Marquez (6° nelle FP2 con un gap di tre decimi). “Gli dicevo che è stato traumatico il mio approccio a Phillip Island perché il vento era molto forte. Essendo io basso, e anche lui, pensavo facesse fatica, ma abbiamo due stili di guida diversi… Mancavo da tre anni, non ero più abituato ad un vento del genere, perciò è stato traumatico (ride, ndr). Bisogna cercare di non pensarci“.

Bastianini e il vento di Phillip Island

A tre gare dalla fine del Mondiale sono 39 i punti in classifica che dividono Enea Bastianini dal leader Fabio Quartararo. In Australia serve una prestazione impeccabile per tenere acceso il fuoco della speranza, ma senza prendersi troppi rischi. Perché anche un terzo posto finale in classifica piloti sarebbe un ottimo biglietto da visita con cui presentarsi all’ingresso del box Ducati ufficiale. Insieme ad Alberto Giribuola e al suo staff tecnico lavoreranno per trovare limature ai dettagli in vista delle qualifiche del sabato: “Sono abbastanza contento della prima giornata, stamattina la pista non era completamente asciutta e quindi siamo stati attenti. Al pomeriggio abbiamo spinto di più, anche se il vento era più insistente. Mi sono trovato abbastanza bene, meglio nel time attack e passo gara, dobbiamo migliorare il ritmo“.

Problemi al posteriore della sua Ducati

Il forte vento australiano ha messo a dura prova la stabilità della sua moto, ma Enea Bastianini ha le idee chiare su come e dove intervenire. Tre i settori della pista su cui focalizzare l’attenzione: “Mi manca un po’ di costanza, non riesco a fare sempre le stesse cose, le stesse traiettorie. Quindi per domani dobbiamo migliorare il posteriore, cosa che solitamente non tocchiamo troppo. Diciamo che è la fase che ci manca di più, con l’anteriore c’è un buon feeling – ha sottolineato il pilota del team Gresini -. Il tempo si fa nel primo, nel terzo e nell’ultimo settore, quindi dobbiamo migliorare, soprattutto alla curva 12“.