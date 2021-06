MotoGP, Bastianini-Marini: la sfida è anche sui contratti

Enea Bastianini e Ducati discuteranno gli ultimi dettagli per la stagione MotoGP 2022. Il rookie romagnolo chiede garanzie tecniche migliori.

Tra Enea Bastianini e Ducati ci sono dei dettagli da limare. Il pilota romagnolo sarà sicuramente in sella ad una Desmosedici nella prossima stagione MotoGP, resta da concordare quali specifiche avrà a disposizione nel team Gresini Racing. Dopo sette gare è il miglior rookie in classifica e mal digerisce che Luca Marini avrà a disposizione una GP22 factory dal prossimo anno. Paolo Ciabatti ha assicurato che nei prossimi giorni gli verranno fornite delucidazioni in materia.

Le richieste del manager

Carlo Pernat, manager di ‘Bestia’, considera sancito l’accordo ma se ci saranno garanzie tecniche per il suo pilota. “Ducati ha fatto valere l’opzione due giorni fa anche se scadeva il 30 giugno. L’opzione del contratto prevede di continuare con Ducati, ma alle condizioni che prevede non solo Ducati, ma anche il pilota. Le cose sono al 90% a posto, mancano alcuni dettagli che non sono importantissimi, ma sono dettagli che ci vogliono. Questo Ciabatti lo sa e sta lavorando bene su questo, la cosa andrà in porto. Ma è chiaro che qualche dubbio e nei prossimi giorni verrà chiarito. Manca pochissima roba“.

Tutto verte intorno alle caratteristiche tecniche. Enea Bastianini è campione in carica Moto2 e vuole quantomeno il materiale di fine stagione MotoGP 2021. “La partita si è giocata sull’avere il massimo, è normale che un pilota voglia il massimo. Dal punto di vista del 2022 Enea Bastianini è campione del mondo, fino a questo momento è il primo dei rookie, non avere la moto 2022 e vederla dare ad altri (Luca Marini, ndr) dà un po’ fastidio da un punto di vista meritocrazia. Capisco il business, ci mancherebbe altro – sottolinea Carlo Pernat -. So cosa vuol dire avere dei team forti, sia economicamente che mediaticamente. Noi cerchiamo di avere una moto fine 2021, quella con cui si finirà a Valencia con delle introduzioni che puoi guadagnare lavorando bene“.

