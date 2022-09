MotoGP, Bastianini incrocia le dita: a Motegi è dentro o fuori

Il weekend giapponese di Enea Bastianini non comincia nel modo migliore. In un venerdì di prove libere che offre una sola sessione per classe, il 24enne del team Gresini Racing non centra la top 10 e deve sperare in un sabato senza pioggia per guadagnarsi l’accesso diretto al Q2. Con 48 punti di distanza dal leader del campionato MotoGP Fabio Quartararo questo Gran Premio diventa già decisivo per le speranze iridate di Enea.

Bastianini all’esame di Motegi

C’è da incrociare le dita e sperare che sia una FP2 sull’asciutto, perché sul bagnato i più esperti Quartararo, Espargarò e Bagnaia potrebbero fare la differenza. Una caduta nelle seconda parte delle FP1 alla curva 5 del circuito di Motegi rende tutto più complicato, impedendogli il time attack. “Sicuramente un peccato, avevo un bel ritmo. Sono partito cercando di conoscere un po’ la pista con la MotoGP e imparare un po’ le linee. Quando abbiamo cambiato le gomme fatto una modifica che è andata bene mi sono sentito a mio agio, nel time attack si è chiusa alla 5“.

La sessione singola di prove libere prevista per questo round MotoGP in Giappone rema contro Enea Bastianini. “Il ritmo non era male, ma con un solo turno si fa fatica, bisogna fare in fretta il tempo perché domani si preannuncia pioggia. Un turno solo non va bene, ma è così per tutti e se le cose fossero andate bene non sarebbe così. L’importante è sperare in una qualifica senza pioggia perché sull’asciutto siamo competitivi“.