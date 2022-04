MotoGP, Bastianini in modalità rimonta: “Siamo ancora fuori strada”

Per il leader del Mondiale MotoGP Enea Bastianini non è stato un sabato da ricordare quello del GP di Argentina. Del resto il week-end di Rio Hondo era cominciato male, con il team Gresini Racing unico insieme a VR46 a dover attendere le 4 del mattino prima di poter aprire le casse con i materiali provenienti da Mandalika. Non è una giustificazione, del resto la prima fila di Luca Marini spezza l’alibi. Ma il ritardo dell’aero cargo ha certamente influito sul lavoro al box della squadra satellite della Ducati.

Qualifiche sfortunate per Bastianini

11° crono al termine della prima sessione di prove libere MotoGP, soltanto 16° nelle FP2. Il ‘Bestia’ ha intrapreso la Q1 con la sua Desmosedici GP21, ma non è stato possibile centrare la Q2 per 43 millesimi. Ad avere la meglio le Honda di Espargarò e Nakagami. Il pilota romagnolo però scatterà dalla 12esima posizione in griglia dopo il penalty inflitto a Jack Miller. “E’ stata una giornata no, non sono riuscito a tirare fuori il nostro potenziale, abbiamo avuto molti problemi e ci siamo dovuti fermare molte volte. Ho fatto pochi giri, peccato. Anche quando ho iniziato a fare sul serio sono rimasto fuori per qualche millesimo, sia nelle FP2 che nella qualifica. Purtroppo la fortuna non era dalla nostra parte“.

Ai box della Ducati Gresini si lavora in vista del warm up (15:20 ora italiana) per provare a migliorare le sensazioni sul layout argentino. Al vaglio di Enea Bastianini le telemetrie dei suoi colleghi di marca che sono balzati in prima fila dopo le qualifiche. “Dobbiamo capire cosa fare per migliorare un po’ il mio feeling, ma credo che alla fine eravamo abbastanza veloci, ma non era sufficiente per stare davanti. Siamo ancora fuori strada, non abbiamo ben chiaro il quadro della situazione. Guarderemo i dati di Jorge Martin e Luca Marini che erano molto veloci – ha ammesso Bastianini –. Stanotte spero che si dormirà, ma lavoriamo per fare una bella rimonta“.

Errore di set-up per ‘Diggia’

Sabato di MotoGP in salita anche per il compagno di box Fabio Di Giannantonio che guadagna la 20esima piazza sullo schieramento di partenza. “Giornata tosta per noi perché abbiamo fatto un errore questa mattina. Ci siamo incartati un po’ da soli guardando più al mio feeling che alle condizioni della pista che sono cambiate parecchio durante la giornata“. Nelle prove libere il pilota romano ha adottato un set-up sbagliato per la sua GP21 ed è stato costretto a fare dietrofront, riuscendo così a trovare un feeling migliore. “È un peccato perché abbiamo perso un po’ di tempo, però dai alla fine ci sta… Sono errori da rookie. Fortunatamente avremo 40 minuti di warm-up da sfruttare al massimo“.