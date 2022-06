MotoGP, Bastianini e il dubbio Ducati: “Prima lo so, meglio è”

Nella prima giornata di prove libere MotoGP in Catalunya Enea Bastianini piazza il terzo crono nella classifica combinata, fermando il cronometro sull’1’39″890, preceduto dalle due Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales. Al pomeriggio ha provato un long run con le gomme hard, ma il feeling non era ancora ottimale, mentre il time attack con la soft ha raggiunto risultati incoraggianti.

Sul tracciato del Montmelò bisognerà fare i conti con lo scarso grip e le alte temperature pomeridiane. Per adesso il ‘Bestia’ è il più veloce tra i piloti Ducati. “Siamo partiti con il piede giusto, mi sono trovato bene. Nel pomeriggio ho faticato un po’ di più con la gomma dura, mi aspettavo di andare un po’ più forte. Nel time attack siamo andati bene, per ora siamo in una Q2 provvisoria. Speravo di essere più veloce nel passo oggi pomeriggio, abbiamo ancora qualche lacuna da colmare“.

Le vicende di mercato

Nulla di nuovo sul fronte contratti. Ducati ha fatto sapere che una decisione in merito al team factory verrà presa solo dopo la pausa estiva del calendario MotoGP, quindi ad agosto. Un’attesa che non fa certo bene al pilota romagnolo, mentre potrebbe giocare a favore di Jorge Martin, cui la Casa di Borgo Panigale sembra voglia dare un’altra possibilità. La certezza è che Bastianini avrà a disposizione un pacchetto ufficiale dal prossimo anno, ma resta da capire se passerà al fianco di Pecco Bagnaia oppure se dovrà transitare per il team Pramac Racing. “Non è qualcosa che mi dà particolarmente fastidio. Una volta che sai quale sarà il tuo futuro è tutto più semplice. Ora ti trovi in quella situazione di dire ‘Ok, sono in Ducati, ma dove?’ Quindi prima lo so e meglio è. L’importante è avere un pacchetto per vincere, poi il resto viene da sè. Stiamo dimostrando di essere competitivi… Quando ti trovi bene si va sempre forte“.