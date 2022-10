Enea Bastianini in Thailandia ha un’ultima possibilità per continuare a vivere il sogno mondiale. Al termine delle Qualifiche MotoGP sul circuito del Buriram, il pilota del team Gresini Racing guadagna la sesta finestra in griglia firmando il suo miglior giro in 1’29″988, distaccato di tre decimi dal poleman Marco Bezzecchi. 49 i punti che lo distaccano in classifica dal leader Fabio Quartararo, la gara di domani sarà cruciale per mettere a fuoco il vero obiettivo stagionale. Qui le highlights della qualifica

Bastianini e l’obiettivo podio

Intanto il ‘Bestia’ e il suo manager Carlo Pernat sanno bene che possono mettere nel mirino il terzo posto di Aleix Espargarò, approfittando delle difficoltà di Aprilia sulla pista thailandese. “Sono abbastanza contento, stamattina abbiamo fatto un salto in avanti, sia a livello di guida che di setup. In qualifica non ho fatto un giro pulito, ma non ne parliamo… All’ultimo giro ho spinto abbastanza bene con qualche errore qua e là. La seconda fila va bene e credo che domani potremo fare una bella gara“, ha commentato Enea Bastianini dopo le qualifiche MotoGP. Il terzo posto in classifica dista 24 lunghezze e in quattro GP è un gap facilmente colmabile. “Il mio obiettivo è fare delle belle gare, parto davanti e vedrò di sfruttare questa possibilità al cento percento. Abbiamo messo a posto il T4 per fare una gara molto ristretta come tempi“.

Sfida ai vertici della MotoGP

Aleix Espargarò scatterà dalla 13esima piazza ed è forse il momento che cominci a guardarsi le spalle e non solo davanti. Il 24enne romagnolo avanza ad ampie falcate verso l’alto, forte di una Ducati Desmosedici che risponde perfettamente alle necessità e di uno stimolante extra-bonus monetario in caso di terzo posto finale in classifica. Non ci saranno ordini di scuderia dai vertici di Borgo Panigale in questo Gran Premio di Thailandia e forse mai potranno esserci per Enea Bastianini, se non una formale richiesta di non mettere il bastone tra le ruote a Pecco.

Richiesta abbastanza scontata, a patto di non intralciare a sua volta il suo cammino verso il podio iridato. L’unica parola d’ordine è non essere aggressivi nei confronti di un Bagnaia lanciato verso il titolo MotoGP. Il sospetto è che anche al Buriram i due futuri compagni di box possano ritrovarsi a lottare spalla a spalla, come già avvenuto a Misano, Aragon e Motegi. Davide Tardozzi, team manager Ducati Corse, è stato chiaro alla vigilia di questo round del campionato MotoGP: “Massima libertà ai piloti. Ma ad un certo punto devono capire che la priorità è l’interesse dell’azienda“.