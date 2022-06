MotoGP, Bastianini contro Morbidelli: “Non capisco perché l’abbia fatto”

Enea Bastianini manca la top-10 nel venerdì di prove libere MotoGP per soli 4 millesimi. Nelle fasi finali delle FP2 si vede rallentato per due volte dalla Yamaha di Franco Morbidelli, tanto che il team Gresini Racing ha presentato ricorso in Direzione Gara al termine della giornata. 11° crono nella classifica combinata, nella speranza che domattina sia asciutto e possa riprovare a centrare l’accesso diretto al Q2.

Morbidelli a centro pista nelle FP2

L’aspetto positivo è che Enea Bastianini sembra tornato ad essere veloce sul giro secco in sella alla Ducati GP21. Prima della pausa estiva sarà fondamentale incassare un buon risultato, ma molto dipenderà dal piazzamento nelle qualifiche. Al mattino ha rimediato un incidente a 190 km/h alla curva 1, ma fortunatamente senza nessuna conseguenza. “Eravamo partiti bene, dopo qualche giro sul bagnato sono caduto subito. Ho preso una botta e ho preso un brutto volo. Nel pomeriggio siamo ripartiti bene, la pista ha iniziato ad asciugare, sono entrato con le slick. Peccato che negli ultimi due giri ho beccato un pilota che stava in mezzo e mi ha dato fastidio, facendomi perdere molto tempo. Dovevamo prenderla noi la Q2, ma al momento non è ancora stato possibile. Speriamo che domani mattina sia asciutto“.

Bastianini spera nelle FP3

In un secondo momento Bastianini indica chiaramente Morbidelli come destinatario della sua rabbia, che lo ha ostacolato negli ultimi due time attack del pomeriggio. “Franco per due volte si è messo in mezzo nonostante sia andato sul verde e il suo giro non fosse valido. Non ho capito perché abbia fatto una cosa del genere… Voglio guardare il bicchiere mezzo pieno, siamo andati abbastanza bene e sono ritornato a divertirmi“. In ballo non c’è solo una buona posizione finale, ma anche l’ascesa al team Ducati factory per la prossima stagione MotoGP. “Sono cose che non andrebbero fatte. La prima è andata bene, la seconda ho rischiato di centrarlo in pieno. Forse stava pensando ad altro – prosegue Enea Bastianini -. Ho ripreso la bandiera a scacchi per pochissimo, ho perso tanto e sarebbe bastato per essere nella Q2 provvisoria. Speriamo che domattina avremo ancora tempo, sono certo che Franco non l’abbia fatto volontariamente, ma la sua è stata una manovra pericolosa“.

Foto di Valter Magatti