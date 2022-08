MotoGP, Bastianini ci prova: “Voglio giocarmi qualcosa d’importante”

Enea Bastianini partirà dalla terza fila nel round MotoGP di Silverstone, davanti a Jorge Martin, diretto contendente per il posto nel team Ducati factory. I giochi Ducati forse sono già fatti, con il madrileno che verrà promosso al fianco di Pecco Bagnaia, ma un risultato importante potrebbe rimescolare le carte. Non è riuscito ad accedere direttamente nel Q2, ha piazzato il miglior crono nel Q1 e ha spinto la sua Ducati GP21 in 1’58″1, a tre decimi dal poleman Johann Zarco.

Problemi con le mescole più dure

Il sabato di MotoGP inizia in salita per Enea Bastianini che chiude 12° nella terza sessione di prove libere. “Sono contento perché stamattina ho faticato nel ritmo. Nel time attack mi sono avvicinato ma non sono passato direttamente in Q2. Oggi pomeriggio ho fatto un piccolo step e sul giro secco siamo stati abbastanza veloci. Non sono contentissimo ma va bene – ha commentato il pilota del team Gresini -. A sprazzi sto riprendendo confidenza, con le gomme soft riesco a fare di più la mia guida, mentre con le gomme più dure mi riesce ancora difficile ma siamo sulla buona strada. Ho provato la hard ma non mi sono piaciute e ho compiuto un solo giro“.

Bastianini in rimonta per Ducati

Il podio sembra un obiettivo difficile per il ‘Bestia’ che non perde certo le speranze. Prima dovrà risolvere alcuni problemi nel terzo settore della pista britannica: “Difficile da dire se sono da podio, non sono tra i più veloci, sarà una gara difficile per me. Ho difficoltà nel t3 e devo migliorare in quel punto per fare una bella gara. Il podio sarà difficile ma la top-5 è più alla nostra portata. Non stiamo facendo grosse modifiche, usiamo la base di sempre, quindi credo che sia la strada giusta da percorrere e che mi porterà di nuovo in cima senza troppa fatica“.

Un buon risultato potrebbe ribaltare il suo futuro professionale e fargli guadagnare la sella che lascerà libera Jack Miller a fine stagione. Jorge Martin gli sarà incollato sin dalla partenza, fra i due si preannuncia una bella sfida e simbolicamente importante. “Mi piacerebbe rimontare e riuscirmi a giocare qualcosa di importante. Oggi Johann Zarco ha fatto un altro passo rispetto a tutti – ha concluso Enea Bastianini -, ma anche Aleix Espargarò… ritornare in sella dopo quella caduta e fare quello che ha fatto non è da tutti“.