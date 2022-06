MotoGP, Bastianini cerca l’uscita dalla crisi: “Modifica all’anteriore o reset”

Dopo la vittoria in Francia, la terza in questa stagione MotoGP, Enea Bastianini sembra aver perso la bussola. L’approdo del Mondiale in Europa ha portato qualche grattacapo al pilota Gresini, forse anche per la contemporanea crescita delle Ducati GP22 che hanno risolto i problemi iniziali di dentatura evolutiva. E’ pur vero che la sfortuna si è accanita sul giovane assistito di Carlo Pernat, prima con bandiere a scacchi prese al millesimo di secondo al Sachsenring, poi con contrattempi nelle prove libere e in qualifica ad Assen.

Week-end MotoGP tra alti e bassi

Scartata l’ipotesi del pellegrinaggio a Lourdes, bisogna ritrovare la retta via all’interno del box. Nel GP di Olanda Enea Bastianini paga anche una scelta poco azzeccata di mescole (doppia soft), forse nel tentativo di recuperare posizioni nelle fasi iniziali. “Un Gran Premio difficile, abbiamo avuto molti alti e bassi, non abbiamo trovato mai la costanza giusta. Nel warm-up è andata bene, in gara qualcosa non andava sulla destra, è un periodo così… Ho dato il massimo, i punti vanno bene, il distacco non era elevato, mi sarebbe piaciuto fare la gara con gomme diverse per capire cosa avrei potuto fare, però non si può tornare indietro. La scelta non è stata azzeccata, dopo la pausa ritorneremo competitivi“.

Problemi all’avantreno per Bastianini

Nessuna pressione per il ballottaggio con Jorge Martin, in ogni caso avrà una Desmosedici GP ufficiale dal prossimo campionato MotoGP. Ma Silverstone e Stiria saranno due appuntamenti da non fallire nel mese di agosto, la speranza è di aver trovato una soluzione per migliorare le sensazioni perse sull’avantreno della sua Ducati. “Ci siamo presi 9 secondi dal vincitore, che è un distacco abbastanza riduttivo. Se guardiamo l’11° posto non è quello che desideravo – sottolinea Enea Bastianini -. In realtà ho perso il feeling con la moto, soprattutto da quando siamo arrivati in Europa. A parte Le Mans dove ho vinto, ma anche lì non avevo un feeling speciale con l’anteriore e sono caduto tantissimo. Nel warm-up abbiamo fatto una modifica importante sul davanti, sembra che ho un po’ più di fiducia. Vedremo nella seconda parte se portare avanti questa modifica o tornare indietro e fare un reset di quanto successo“.

La pausa estiva arriva forse nel momento migliore per il campione Moto2 2020. Ma quali sono le principali difficoltà di Bastianini in questo momento? “Sono sempre stato forte in frenata e in entrata, al momento sono forte in frenata ma non in entrata. E’ quello che mi sta mancando rispetto agli altri piloti, ho fatto fatica ad avvicinarmi in inserimento e questa cosa me la porto dietro in percorrenza. Bisogna capire come riavvicinarci“.