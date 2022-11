MotoGP, Bastianini beffa Espargarò: “L’ho saputo solo alla fine”

Obiettivo terzo posto centrato per Enea Bastianini che effettua il sorpasso su Aleix Espargarò nell’ultima gara a Valencia. Chiude la stagione MotoGP 2022 con 219 punti e un vantaggio di sette punti sul catalano dell’Aprilia, ritiratosi dopo pochi chilometri a causa di un problema alla sua RS-GP22. L’ottavo posto a Cheste basta per assicurarsi i famigerati bonus economici, mette tutti d’accordo in casa Ducati e rappresenta un bel biglietto da visita per l’accesso al team factory.

Bastianini terzo nel Mondiale MotoGP

Terzo posto in classifica piloti e primo nella classifica “Independent Rider”. La caduta nella prima manche delle qualifiche lo ha costretto a partire dalla 13esima piazza in griglia, non certo un buon avvio per Enea Bastianini che doveva arrivare al traguardo davanti ad Aleix Espargarò. Poi un guasto al motore della Aprilia al terzo giro ha reso la strada in discesa. “Ho saputo solo alla fine che Aleix si era ritirato, abbiamo fatto bene soprattutto considerando un sabato abbastanza disastroso“. Al 19° giro si è ritrovato in una situazione delicata, alle spalle di Pecco Bagnaia in corsa per il titolo MotoGP, impiegando quattro tornate prima di superarlo in massima sicurezza. “Non volevo fare niente di stupido e ho colto la prima occasione per superarlo“.

Inizia l’avventura Ducati factory

L’imperativo era portare la moto al traguardo, un’eventuale caduta avrebbe rovinato tutto e mandato in fumo il terzo posto. Peccato per qualche errore di troppo, ha creduto al titolo mondiale fino a quando l’aritmetica non lo ha tagliato fuori, il prossimo anno avrà le armi per riprovarci. Già lunedì mattina metterà piede nel box factory al fianco di Pecco Bagnaia, martedì sarà in pista con livrea rossa e insieme al nuovo capotecnico Marco Rigamonti. “Speriamo di continuare a festeggiare, ci sarà un grande lavoro da fare, non sarà semplice. Voglio partire col sorriso e divertirmi, soprattutto imparare perché dovrò acquisire un metodo. Però sono tranquillo, domani sarò già lì vestito di rosso. Pecco ha vinto il campionato, sarà molto carico e quindi sarà bello confrontarsi con lui. Sicuramente sarà un’avventura emozionante“.

Foto: MotoGP.com