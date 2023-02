MotoGP, Bastianini-Bagnaia verso i test: parola d’ordine “collaborazione”

Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini sono stati premiati durante la cerimonia dei “Caschi d’Oro” a Rimini. Il campione del mondo di MotoGP e il terzo classificato insieme nello stesso box, una miscela esplosiva che assicura spettacolo a priori. In attesa di vedere all’opera la nuova Ducati Desmosedici GP23. Se le aspettative tecniche verranno rispettate ci sarà sicuramente da divertirsi per i tifosi italiani e non solo. La pausa invernale è agli sgoccioli, i primi voli verso la Malesia sono partiti, il test di Sepang è dietro l’angolo. Sarà una prova cruciale per allestire la giusta base di partenza per i prototipi, l’ultima possibilità di limare i dettagli sul motore. Una corsa contro il tempo prima del semaforo verde di Portimao del 24 marzo.

Bastianini con i colori Ducati factory

Il neo arrivato Enea Bastianini è l’onda anomala del box Ducati. Nel 2022 ha già incassato quattro vittorie con la moto cliente del team Gresini, a tratti è stato leader del campionato. Nella parte centrale della stagione ha pagato qualche errore di troppo, ma ha dimostrato di avere la stoffa del campione. “Sono contento di essere premiato, significa che ho costruito qualcosa d’importante. Manca poco ai primi test, sono veramente emozionato perché sarò vestito di rosso, darò il 100% come ho fatto l’anno scorso. Le aspettative sono alte sia da parte mia che del team, cercherò di non ripetere gli errori della stagione passata che mi hanno impedito di puntare al titolo“.

Le idee sono chiare e del resto non può essere diversamente. Contratto biennale con Ducati factory, non ci si può permettere di sbagliare, perché i giochi di mercato sono presto fatti. “Sono cresciuto con la voglia di essere in un team ufficiale, crescendo è arrivata la Ducati, moto rossa come la Ferrari, adesso sta a me vincere. Dovrò prendere confidenza con il team perché è tutto nuovo, tranne un tecnico che mi sono portato dietro da Gresini. Però ho instaurato già un bel feeling nel test di Valencia – ha proseguito Enea Bastianini -. Ancora non abbiamo parlato di ruoli, sicuramente dovrò collaborare molto con Pecco per avere la moto migliore possibile per la gara. Da lì dovremo accumulare punti, speriamo di fare un bel lavoro, poi ognuno penserà per sé“.

La classe MotoGP non consente di fare pronostici in un’epoca in cui le distanze sono così ravvicinate e tutto ruota intorno ai piccoli dettagli, ai millesimi di secondo. Si aggiunga l’introduzione delle gare sprint che cambiano radicalmente il format dei Gran Premi. “L’obiettivo è non ricommettere gli stessi errori e la Sprint Race potrebbe essere un problema, perché vado forte soprattutto nella seconda parte di gara. Cercherò di adattarmi. L’obiettivo è vincere, in Ducati sono abituati bene“.

Bagnaia concentrato sui test MotoGP

Nella città romagnola non poteva mancare il campione in carica Pecco Bagnaia, reduce da una due giorni a Portimao, dove si è allenato insieme a Valentino Rossi e ai compagni della VR46 Academy. Ha siglato subito un buon tempo sulla Ducati Panigale V4R, la concentrazione è già ad un ottimo livello. “Sono nell’ottica dell’anno nuovo, sembra già passato un po’ di tempo dalla vittoria del titolo. L’allenamento è andato bene a Portimao, ci siamo divertiti“, ha commentato il pilota piemontese a Sky Sport. “C’è sicuramente tanto lavoro da fare, la Malesia sarà importante per racchiudere il lavoro e partire con una base fatta e non come l’anno scorso“.

Non si lascia influenzare dalle impressioni invernali, dalle foto di Marc Marquez in palestra. D’altronde la MotoGP non è (solo) uno sport di forza fisica, il pacchetto tecnico è il primo ingrediente decisivo. Con la Desmosedici potrà dormire sonni tranquilli, sono gli altri a dover rischiare. “Guardo poco cosa fanno gli altri, i social non sono lo specchio della realtà. Vedremo la prima gara come andrà, c’è la gara sprint di mezzo che è un qualcosa di diverso. Ci sono tanti piloti e moto che possono ambire alla vittoria. Bezzecchi, Marini, Marquez… vediamo“. Senza dimenticare che nell’altro angolo di box ci sarà un osso duro come Bastianini, un pilota certamente differente da Jack Miller. “Enea è un ragazzo della mia età, ridiamo e scherziamo insieme, vedremo in pista, in gara ognuno farà quello che deve fare“.