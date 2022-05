MotoGP, Bastianini-Bagnaia rivalità d’altri tempi: “Gli do fastidio…”

Enea Bastianini centra la terza vittoria nella stagione MotoGP 2022 e si porta a otto punti dal leader di classifica Fabio Quartararo. Nessuno più di lui ha vinto tanto quest’anno, ma non sembrano esserci vie di mezzo per il pilota del team Gresini Racing. O vince o finisce lontano dalle posizioni di vertice. Quando la sua Ducati GP21 trova il giusto setting tutto procede nel modo migliore, ma quando ci sono delle difficoltà diventa difficile reagire. E su questo punto ci sarà da lavorare ai box insieme al suo capotecnico Alberto Giribuola.

La rivalità tra Bastianini e Bagnaia

A meno di due settimane dalla prossima gara di MotoGP al Mugello, Enea Bastianini conquista una vittoria di carattere che già riscalda il pubblico italiano. Non solo per il terzo centro stagionale, ma per il modo in cui è maturato e per le circostanze all’interno dell’ambiente Ducati. A Borgo Panigale fino a pochi mesi fa davano per scontata l’ascesa di Jorge Martin nel team factory per il 2023, invece hanno dovuto darsi una “pausa di riflessione” davanti all’uragano romagnolo. E c’è dell’altro a condire questo week-end francese di Bastianini: la riscoperta rivalità con Pecco Bagnaia. Proprio il giorno prima il pilota piemontese aveva lanciato un appello a Ducati affinché riconfermasse Jack Miller e non dirottasse verso Bastianini o Martin.

La ‘Bestia’ ha incassato quelle dichiarazioni e ha trovato subito il modo di rispondere in pista. Negli ultimi dieci giri ha messo pressione al compagno di marca, l’ha superato una prima volta prima di rimettersi in coda alla GP22 di Pecco. Pochi chilometri dopo la pressione psicologica ha fatto sentire il suo peso e il vicecampione è andato largo prima di finire sull’asfalto. Con una vittoria offerta sul piato d’argento a Enea Bastianini che non risparmia qualche battuta. “Forse sono io il pilota che gli dà più fastidio, perché sono italiano. Ho letto che gli farebbe piacere continuare ad avere Miller come partner, forse si è sentito sotto pressione quando ha visto che ero dietro di lui“. Il giusto personaggio che serve alla MotoGP e per certi versi ricorda un po’ il Valentino Rossi dei tempi d’oro.

Titolo MotoGP obiettivo possibile

Rivalità a parte, il pilota assistito da Carlo Pernat adesso può iniziare davvero a sognare in grande. Il Mugello e il Montmelò saranno due tappe decisive per la corsa al Mondiale, dove la Desmosedici GP può far sbizzarrire i suoi cavalli. Nell’attesa si gode quanto fatto in Francia: “Nella prima parte di gara sono rimasto calmo per capire dove potevo attaccare Jack e l’ho fatto, ma Pecco era molto veloce e superarlo è stato difficile perché frena molto tardi“. Quando ha capito di avere Bagnaia nel mirino ha affondato il colpo: “L’ho fatto innervosire…“. E dalla prossima stagione MotoGP potrebbero ritrovarsi nello stesso box, sarebbe la scelta più logica, anche a costo di avere due galli nello stesso pollaio. “Non so ancora dove sarò l’anno prossimo, è qualcosa che sapremo nelle prossime gare“, ha spiegato Enea Bastianini. “Ma Ducati mi ha offerto un buon pacchetto e ho dimostrato che si può anche vincere in una squadra satellite“.