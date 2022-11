MotoGP, Bastianini-Bagnaia ‘Red Brothers’: “Sarò contento se lo batterò”

Enea Bastianini e Pecco Bagnaia in versione “Red Brothers” nel test di Valencia, amici e uniti nel segno del marchio, ma in pista non ci saranno sconti. La preseason MotoGP lascia pregustare quello che sarà lo show 2023, con i due piloti della Ducati factory che fanno sognare i tifosi. Non sarà la stessa situazione in Yamaha tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo (forse!), a ma di fiammante i due non hanno soltanto la tuta. Pecco è il nuovo campione, Enea il “rivoluzionario” pronto a dare l’assalto al trono iridato.

Bastianini mette piede in Ducati factory

All’indomani della gara Bagnaia ha trascorso il tempo tra pranzo e cena con amici, e la fidanzata Domizia Castagnini, e la pulizia del suo nuovo ufficio nel camion dalla presenza residua di Jack Miller. Prime foto di rito per Bastianini, con Michele Pirro felice di accoglierlo ai box: “Ci sarà da divertirsi“, assicura il collaudatore pugliese. E se lo dicono dall’intestino del box, chi sarà all’esterno a guardarsi lo spettacolo della MotoGP può dormire sonni tranquilli. Nessuno rimpiangerà gli addii dei mostri sacri italiani come Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. “Quando sono entrato nel box ero emozionato. Non vedevo l’ora di vedere come funzionava avendo tanta gente intorno“, racconta il ‘Bestia’ a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Per questo inizialmente ho cercato di lavorare da solo, anche per avere un primo imprinting con Marco (Rigamonti, il capotecnico)”.

Enea familiarizza con Rigamonti

Al fianco di Enea Bastianini non ci sarà più il fidato Alberto Giribuola, che lo ha traghettato dall’esordio in classe MotoGP fino la terzo posto in classifica finale. L’ingegnere italiano, alias “Pigiamino”, ha preferito passare in KTM insieme alla coppia Jack Miller-Christian Pupulin. Una bella perdita per il pilota romagnolo ex Gresini, ma non c’è tempo per rimuginare, sarà fondamentale instaurare subito un buon rapporto con Rigamonti, ex crew chief di Johann Zarco. Il passaggio nel team Ducati factory implica anche un cambio nel modo di lavorare nel garage e, soprattutto, una pressione maggiore. “Da oggi mi si chiederà molto. Il primo approccio è stato incredibile, bello sentire che ti ascoltano e aiutano in tutto. La nuova moto? Bella, l’ho trovata molto precisa, ti permette di fare le stesse linee a ogni giro. Sono scivolato solo perché ho preso una buca alla curva 6“.

La prossima sfida in MotoGP

Buona la prima di Enea Bastianini, che chiude decimo il test MotoGP di Valencia con un gap di mezzo secondo. Occhi puntati sul rapporto con Pecco Bagnaia, sicuramente è il dato che maggiormente attira la curiosità di media e fan. Per adesso l’ascia di guerra resta chiusa a chiave nel cassetto, la prova del nove sarà quando i due si ritroveranno a lottare per le vittorie. “Con Pecco abbiamo iniziato subito a parlare, è importante che ci sia un bel rapporto tra noi – conferma Bastianini -. Il clima nel box è fantastico, essere suo compagno è un bello stimolo. Sono contento che Pecco sia campione del mondo e sarò contento se lo batterò“.

Foto: Ducati Corse