MotoGP, Bastianini avanti senza sconti: “Le motivazioni restano alte”

Il campionato di MotoGP sta per volgere al termine, Phillip Island ospiterà il terzultimo appuntamento della stagione 2022. Per Enea Bastianini sarà la prima volta su questo circuito in sella alla sua Ducati Desmosedici, reduce da un sesto posto in Thailandia che gli ha permesso di rosicare qualche punto in classifica. Adeso il pilota del team Gresini Racing dista 40 lunghezze da Fabio Quartararo, il terzo posto di Aleix Espargarò è a 39 punti, ma deve guardarsi anche le spalle da Jack Miller a -1. In ballo c’è un titolo, bonus economici e l’orgoglio di chi vuole dimostrare di non avere nulla da invidiare agi avversari.

Bastianini e il sogno iridato della MotoGP

La pioggia caduta improvvisamente nella domenica al Buriram ha messo in difficoltà Enea Bastianini, soprattutto nelle fasi iniziali. Per chi partiva da dietro la visibilità era ai limiti del possibile, forzare un sorpasso era piuttosto complicato. Phillip Island potrebbe essere l’ultima speranza di correre per il titolo MotoGP, serve una prestazione impeccabile per restare aritmeticamente ancora in gioco. Almeno fino al successivo round in Malesia, dove ha tenuto il test invernale che gli consentirà di arrivare a Sepang con una buona infarinatura. La pista australiana riserva anche graditi sorpresi al team di Nadia Gresini, che qui nel 2004 vedeva Sete Gibernau lottare con Valentino Rossi al fotofinish.

Il ‘Bestia’ dovrà mettere da parte le ultime uscite poco brillanti in Giappone e Thailandia, bisogna guardare avanti e chiudere al meglio questa annata MotoGP. “Arriviamo da una gara complicata, ma sicuramente positiva. Il sesto posto di Buriram sotto l’acqua battente ha mantenuto le nostre motivazioni molto alte. Ci attendono altre tre gare importantissime e la doppietta Australia-Malesia sarà certamente interessante“. Non farà nessuno sconto a Pecco Bagnaia, entrambi in corsa per il Mondiale MotoGP. Nel mirino di Bastianini c’è il terzo posto come obiettivo “minimo”, ma il sogno iridato continuerà fino a quando l’aritmetica non dirà il contrario.