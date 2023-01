MotoGP, Bastianini accende la sfida: “Marquez numero 1? Adesso non so…”

MotoGP News

La grafica del nuovo casco è pronta, la presentazione si è conclusa con sorrisi e grandi speranze, non resta che attendere il weekend per volare in Malesia. Inizia la nuova avventura MotoGP 2023 per Enea Bastianini che vestirà per la prima volta i colori di Ducati factory. Dopo il terzo posto finale dell’anno scorso l’obiettivo è dare l’assalto al titolo mondiale, con una Desmosedici GP che è una garanzia. Insieme a Pecco Bagnaia formeranno una coppia esplosiva e il divertimento è assicurato.

L’occasione giusta per Bastianini

Faccia da bravo ragazzo, ma animo ribelle. il ‘Bestia’ potrebbe essere il personaggio di cui la MotoGP ha tanto bisogno, come dimostrano i duelli con Bagnaia nella stagione 2022. Poco conta che i vertici del team abbiano vissuto attimi di tensione e brividi, fa parte dello spettacolo, lui ai giochi di potere non ci sta. I tifosi italiani sperano di rivivere quella rivalità che ricorda i tempi di Max Biaggi e Valentino Rossi, i media sognano di sparare colonne adrenaliniche che sappiano riaccendere il fuoco della passione e della rivalità. Per adesso riminese ha vinto il primo duello, sugli sci, ma tutto in tono simpatico. Adesso guarda al vero obiettivo: togliere lo scettro iridato al compagno di squadra. “Sappiamo che la moto è molto competitiva e che il team è al ‘top’. Ma è il mio primo anno con loro, quindi dovrò dare il cento per cento. Il mio compagno è già campione del mondo, dovrò seguire le sue orme per raggiungere l’obiettivo“.

MotoGP in salsa italiana

L’atmosfera in squadra è migliore del previsto, tutto sembra gonfiato ad arte per dare una scintilla di fuoco in un lungo inverno senza pista. Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 5 al 7 febbraio sarà in pista Michele Pirro per limare gli ultimi dettagli della Ducati GP23, dal 10 al 12 sarà la volta di Enea Bastianini e Pecco Bagnaia. Serve massima collaborazione per toccare livelli di sviluppo eccelsi e mantenere inalterato quel gap tecnico dagli altri costruttori. Indubbiamente sarà battaglia in pista, ma non si può pensare alle vecchie rivalità acerrime del passato. La gente lo spera, “perché è da tanto che non c’è un duello tra italiani, che è quello che vorrebbero tutti – sottolinea il pilota romagnolo a ‘Marca’ -. È ovvio che vorrei anche rischiare il titolo con Pecco. Sarebbe una cosa incredibile, ma tra noi sta andando tutto bene“.

Gli altri rivali

Ancora non è arrivato il momento di fare sul serio, inevitabilmente ci saranno momenti di tensione e non sarà facile tenere a bada l’adrenalina. Un rischio che la Casa di Borgo Panigale ha voluto prendersi, del resto siamo solo nella preseason e l’imprevedibilità è un ingrediente chiave nella MotoGP. “Nella vita mai dire mai, ma per il momento ho sempre avuto un bel rapporto con Pecco“. D’altronde l’elenco degli avversari sarà rimpolpato anche da Bezzecchi e Marini, giusto per restare all’interno dei confini nazionali. “Più piloti italiani ci sono davanti e più sarà interessante la situazione“. E infine c’è Marc Marquez che, a giudicare dalle foto postate sui social, sembra in ottima forma fisica dopo tre anni complicati tra operazioni all’omero e disturbi visivi. “Sa di essere stato il numero 1 – ha concluso Bastianini -, in questo momento non lo so. I risultati dicono che ora il numero uno è Pecco. Ma vedremo“.

Foto: MotoGP.com