MotoGP, Barcellona: Prove 2, Franco Morbidelli top con caduta

Franco Morbidelli chiude il venerdì a Barcellona col miglior tempo. Seguono Johann Zarco e Brad Binder, si rivedono le Honda.

Franco Morbidelli brilla nel secondo turno MotoGP di libere e stampa il miglior crono del venerdì a Barcellona. L’alfiere Petronas SRT, lasciati alle spalle i problemi allo stomaco, detta il passo in questa prima giornata del Gran Premio di Catalunya, chiudendo davanti a Johann Zarco. Da segnalare cadute per entrambi, mentre in terza piazza c’è Brad Binder. Top ten per le Honda di Nakagami e Márquez, Dovizioso al momento in Q1.

Le temperature si sono alzate rispetto al mattino, ma c’è anche parecchio vento. Inizia così la seconda sessione di prove libere, che vede le Yamaha inizialmente al comando della classifica dei tempi, seguite da KTM e Suzuki. Non mancano in seguito alcuni incidenti: il primo è Johann Zarco, poi scivolano il capoclassifica provvisorio Franco Morbidelli, Stefan Bradl, Iker Lecuona (seconda caduta di giornata per lui).

A lungo l’italiano di Petronas Yamaha mantiene la prima piazza, finché negli ultimi minuti non arriva Mir. Ma è una situazione provvisoria, scatta l’assalto finale, intervallato anche da prove di flag-to-flag in pit lane. Si scende sotto il muro di 1:40, ci pensano Franco Morbidelli, autore del miglior crono alla bandiera a scacchi, e Johann Zarco in rimonta, mentre chiude 3° Brad Binder.

La classifica FP2

La classifica combinata