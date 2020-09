MotoGP, Barcellona: Prove 1 a Fabio Quartararo, Dovizioso 2°

Fabio Quartararo inizia il GP catalano con il tempo di riferimento nelle FP1. Andrea Dovizioso è a quattro decimi, Joan Mir 3° con caduta.

Il Gran Premio di Catalunya si apre con Fabio Quartararo al comando nel primo turno di prove libere. Il pilota Petronas Yamaha, perso il podio pochi giorni fa per un’uscita sul verde, è determinato ad essere protagonista. Lascia a 4 decimi il leader MotoGP Andrea Dovizioso, 3° Joan Mir. Si ricomincia alle 14:10 con il secondo turno del venerdì.

Da segnalare il rientro di Stefan Bradl in Repsol Honda accanto ad Alex Márquez. Torna anche Cal Crutchlow, non senza qualche inconveniente. In occasione del Gran Premio di casa poi Aleix Espargaró festeggia i 15 anni in MotoGP con un casco celebrativo, ed un simpatico momento con moglie e figli in pit lane.