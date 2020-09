MotoGP, Barcellona: Prima pole di Morbidelli, prima fila tutta Yamaha

Franco Morbidelli brilla in qualifica e si assicura la prima pole position. Dominio Yamaha con Fabio Quartararo e Valentino Rossi in prima fila.

La prima pole MotoGP di Franco Morbidelli. Si chiude così la Q2 al Circuit de Barcelona-Catalunya, con l’italiano di Petronas SRT che mette il suo primo sigillo in qualifica. Un’ulteriore segnale della costante crescita dell’ex campione Moto2, determinato ad essere sempre più protagonista. Ma è un netto dominio Yamaha, come dimostra la prima fila: accanto a ‘Morbido’ scatteranno Fabio Quartararo e Valentino Rossi. Le migliori Ducati in Q2, ovvero Jack Miller e Johann Zarco, compaiono in seconda fila, stringendo a sandwich Maverick Viñales, seguono le KTM, Petrucci e Mir. Ricordiamo, gara al via domenica alle 15:00, certo una corsa da non perdere.

Q1: Miller e Nakagami passano il turno

Prima sessione di qualifiche che riserva già qualche sorpresa. Per esempio la presenza delle rosse di Dovizioso, Bagnaia e Miller, oppure la Suzuki di Rins. Due soli i posti a disposizione per passare il turno e questi sono tra i più determinati ad assicurarseli. Come infatti si rivela la qualifica: volano soprattutto i ragazzi Pramac, soprattutto Jack Miller, che stampa il miglior crono non solo della Q1, ma dell’intero weekend! Alex Rins sembrava ‘salvo’, ma ecco che all’ultimo si inserisce Takaaki Nakagami: ci sarà una Honda in Q2, mastica amaro lo spagnolo. Stesso discorso anche per Bagnaia ed il leader iridato Dovizioso, ben lontani da dove si aspettavano di essere…

Q2: primo sigillo di Morbidelli!

Ci siamo, ecco i 12 piloti pronti per il secondo e determinante turno di qualifiche. Speranze di gloria subito infrante per Oliveira, che dopo pochi minuti scivola alla curva 10, mentre le Yamaha iniziano a fare la voce grossa. Occhio anche a Miller e Zarco, pronti a rompere le uova nel paniere alla truppa della casa dei tre diapason. Ritorno ai box ‘collettivo’, poi scatta l’assalto finale! Ed è in questi ultimi attimi che emerge Franco Morbidelli, autore di un gran giro (ad un decimo dal record assoluto) che gli vale la prima pole position nella classe regina. Prima fila tutta Yamaha con Fabio Quartararo e Valentino Rossi.