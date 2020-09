MotoGP Barcellona, occhio agli orari! Diretta Sky Sport/DAZN, differita TV8

Motomondiale tra pochi giorni di nuovo in azione, stavolta in Catalunya. Gli orari TV, attenzione ai cambi per domenica! Diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8.

Archiviato il doppio round a Misano, si torna subito in azione. Tra pochi giorni MotoGP, Moto2 e Moto3 saranno di scena sul Circuit de Barcelona-Catalunya per il terzo evento consecutivo di questo periodo, prima di una settimana di pausa. Attenzione agli orari: a causa della coincidenza con la F1 a Sochi, tutte le gare della domenica scatteranno un’ora, così come saranno posticipati i warm up precedenti. L’intero fine settimana verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su DAZN. Qualifiche e gare saranno visibili invece in differita su TV8.

La programmazione Sky Sport MotoGP

Giovedì 24 settembre

17.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 25 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

Sabato 26 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50, MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 27 settembre

9.40-10.00 Moto3 Warm Up

10.10-10.30 Moto2 Warm Up

10.40-11.00 MotoGP Warm Up

12.00 Moto3 Gara

13.20 Moto2 Gara

15.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 26 settembre

15.15 Paddock Live

15.50 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

17.05 Paddock Live

Domenica 27 settembre

14.05 Differita Moto3 Gara

15.25 Differita Moto2 Gara

17.05 Differita MotoGP Gara