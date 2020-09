Chi vincerà in MotoGP, Moto2 e Moto3 a Barcellona? Non perdetevi neanche una gara, ma occhio agli orari! Diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8.

Sabato di qualifiche completato al Circuit de Barcelona-Catalunya, una vera gioia per i colori italiani. Franco Morbidelli si è assicurato la prima pole in MotoGP, Luca Marini ha brillato in Moto2, Tony Arbolino intrattabile in Moto3. Ora mancano solo le gare: saranno loro a conquistare il successo, o arriveranno altri? Grande attenzione agli orari di domenica, visto che le gare saranno tutte posticipate di un’ora per la coincidenza con la F1 a Sochi. Diretta garantita su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su DAZN, mentre TV8 trasmetterà la differita.

La programmazione Sky Sport MotoGP

Domenica 27 settembre

9.40-10.00 Moto3 Warm Up

10.10-10.30 Moto2 Warm Up

10.40-11.00 MotoGP Warm Up

12.00 Moto3 Gara

13.20 Moto2 Gara

15.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Domenica 27 settembre

14.05 Differita Moto3 Gara

15.25 Differita Moto2 Gara

17.05 Differita MotoGP Gara

