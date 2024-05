MotoGP, Marc Marquez in Q1: “Oggi mi sono arrabbiato”

A sorpresa Marc Marquez è rimasto fuori dalla top 10 nella sessione di pre-qualifiche MotoGP a Barcellona. Una grossa delusione per il pilota del team Gresini Racing, arrivato in Catalogna con grandi ambizioni e che non immaginava di avere questo inciampo. Sabato nelle Qualifiche dovrà partire dal Q1, cosa sempre un po’ insidiosa.

MotoGP Barcellona, l’analisi di Marquez dopo le Prove

L’otto volte campione del mondo immaginava che correre a Barcellona avrebbe potuto non essere non semplice, però sperava almeno di essere in top 10: “È la giornata che volevamo evitare – ha detto a Motosan.es – ma ci aspettavamo di soffrire su questo circuito. Al mattino non è successo, però al pomeriggio abbiamo sofferto e non siamo riusciti ad entrare in Q2. Sapevo che sarebbe stato difficile, ma quello era l’obiettivo. Non ce l’abbiamo fatta e dovremo passare per il peggior turno del weekend, che è il Q1“.

Marquez aveva chiuso la prima sessione di prove libere con il secondo tempo, un risultato decisamente incoraggiante, ma qualcosa è andato storto nel pomeriggio: “Al mattino mi sono sentito abbastanza a mio agio con la media posteriore – spiega – e il ritmo era abbastanza buono. Anche nel pomeriggio siamo andati bene con la media. Poi abbiamo trovato alcune cose sulla moto, ma siamo tornati indietro. Nel time attack non sapevo come gestire e sfruttare al meglio. Ho fatto tre time attack e gli ultimi due sono stati molto simili. Non sono riuscito ad accedere al Q2 per poco. La cosa importante è aver fatto il tempo da solo, sono sempre stato solo in pista e questo mi dà tranquillità“.

Marc in rimonta ancora?

A Le Mans ha dimostrato che anche partendo dalla tredicesima casella è in grado di salire sul podio, però il suo obiettivo è superare il Q1 e conquistare una delle prime file: “Difficile ripetere la prestazione di Le Mans. Puoi farlo una volta, due o tre è più difficile. Vedremo se riuscirò a superare il Q1, è complicato. Ci sono piloti molto veloci. Classificarsi nelle prime tre file sarebbe un buon obiettivo. Vedremo cosa potremo migliorare. Oggi ero arrabbiato per non essere entrato in Q2, perché è stato dovuto a piccoli dettagli”.

Marc sa perché Aprilia, KTM e anche la Ducati Desmosedici GP24 vadano meglio della sua GP23: “Sapevamo che questa pista sarebbe stata più difficile per me e che ci sono moto come Aprilia e KTM che hanno un’aerodinamica diversa che le aiuta nelle curve lunghe. Anche la GP24 ha un’aerodinamica differente che l’aiuta un po’“.

Niente aiuti con Alex Marquez

L’ex pilota Honda non sta pensando di fare una strategia con suo fratello Alex per domani: “Fare strategia di squadra in Q1 può danneggiare l’uno o l’altro. Alla fine bisogna trovare la propria strada. Domani cercheremo di capire come migliorare il time attack. O rimango fuori io oppure lui, difficile passare entrambi“.

Tirarsi a vicenda è qualcosa che a volte si vedere fare tra compagni di squadra, però le cose non filano sempre in modo liscio. Anche perché possono mettersi in mezzo altri piloti e creare problemi. Non è una strategia semplice da attuare e può anche pagare per uno solo oppure per nessuno dei due.

