MotoGP, Barcellona: Gli orari TV, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8

Motomondiale di scena al Circuit de Barcelona-Catalunya. Tutti gli orari TV del Gran Premio, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8.

Ci siamo, scatta il Gran Premio di Catalunya. Appena chiuso il doppio evento a Misano, ecco che MotoGP, Moto2 e Moto3 sono di nuovo in azione, stavolta al Circuit de Barcelona-Catalunya. Chi emergerà nelle tre categorie? Attenzione agli orari di domenica, visto che le gare saranno tutte posticipate di un’ora per la coincidenza con la F1 a Sochi. L’evento verrà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su DAZN. Qualifiche e gare saranno visibili invece in differita su TV8.

La programmazione Sky Sport MotoGP

Venerdì 25 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

Sabato 26 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50, MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 27 settembre

9.40-10.00 Moto3 Warm Up

10.10-10.30 Moto2 Warm Up

10.40-11.00 MotoGP Warm Up

12.00 Moto3 Gara

13.20 Moto2 Gara

15.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 26 settembre

15.15 Paddock Live

15.50 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

17.05 Paddock Live

Domenica 27 settembre

14.05 Differita Moto3 Gara

15.25 Differita Moto2 Gara

17.05 Differita MotoGP Gara

