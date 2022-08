MotoGP, Bagnaia vicino al record di Stoner: “Non voglio pensarci”

Il Red Bull Ring rappresenta una ghiotta occasione per Ducati e Pecco Bagnaia. Sulla griglia di partenza ci saranno cinque Desmosedici GP nelle prime due file, solo Fabio Quartararo è riuscito a tenere botta nelle Qualifiche MotoGP del sabato. La pole è finita nelle mani di Enea Bastianini che ha beffato il connazionale di marca per soli 24 millesimi. Potrebbe essere l’unica preoccupazione alla partenza per Pecco, perché il Bestia punta alla vittoria personale e basta. Bello l’abbraccio tra Bastianini e Bagnaia nel parco chiuso, ma oggi in gara non si faranno sconti.

MotoGP da brividi con Bagnaia e Bastianini

Ancora una volta il pilota del team Gresini stupisce i vertici aziendali Ducati, nessuno avrebbe scommesso sulla sua pole. “Enea su questa pista non ha mai performato al meglio – spiega Davide Tardozzi, team manager Ducati -. Vederlo veloce sia in prova che in qualifica mi ha dato molta soddisfazione. Fabio non è mai da sottovalutare, farà i primi due giri in maniera aggressiva per non far scappare le Ducati e avere poi problemi a sorpassare“. Chiude la prima fila Jack Miller che dalla prossima stagione MotoGP vestirà i colori della KTM e si ritroverà contro la sua amata Ducati. “Jack darà un grande apporto a KTM, con la nuova versione più italianizzata stanno spingendo su certe situazioni e cercheranno di fare ancora di più per italianizzare le procedure e il team. Darà delle opinioni, spiegherà in cosa Ducati va meglio o peggio rispetto alla loro moto“.

Occasione d’oro per Pecco Bagnaia

Va dato merito alla squadra di Borgo Panigale di aver creato un’atmosfera più che familiare all’interno del box. Pecco Bagnaia fa leva sulla squadra, ha piena fiducia del loro lavoro, si vince e si perde tutti insieme. “Pecco è molto intelligente, ha le sue paure, le sue sfide, ma si appoggia molto al team e questo ci fa piacere – prosegue Davide Tardozzi -. Bisogna sottolineare il grande lavoro che hanno fatto i meccanici a risistemare la sua moto n°1 dopo la caduta, è stato fondamentale per le qualifiche“. La conferma arriva dal vicecampione MotoGP che ringrazia lo staff di meccanici e tecnici: “Sono stati veramente bravi, sono stati fantastici, hanno fatto di tutto per farmi avere quella moto lì. Ho sbagliato punto d’ingresso, dove c’è la striscia della linea bianca della F1 forma un po’ di gradino e mi si è chiuso il davanti. Ho capito il mio errore“.

Bagnaia sulla scia di Stoner

In casa Ducati si punta anche sul gioco di squadra. L’obiettivo finale è il titolo piloti, nessun ordine di scuderia per il momento, ma Jack Miller potrebbe dare una grossa mano a Pecco Bagnaia. Magari facendo da tappo a Fabio Quartararo e Aleix Espargarò… “Ho letto tanta cattiveria sui social, molta gente non riesce a capire quello che dico – sottolinea il pilota piemontese -. Non ho detto che Miller mi lascerà passare, ma potrebbe essere quello che può aiutarmi di più. Lui è ancora matematicamente in corsa per il titolo e farà di tutto per essere davanti“.

In caso di vittoria sarebbe la terza consecutiva, nella storia Ducati solo Casey Stoner ci è riuscito. “Non voglio pensare a queste cose. Certo, devo recuperare punti, ma ho già commesso due errori quest’anno. Non voglio pensare a vincere perché si tratta di essere intelligenti in gara e ottenere il miglior risultato possibile alla fine. Certo che una vittoria sarebbe importante, ma non ci voglio pensare“.